Prisonniers politiques en danger. La maison d’arrêt sera-t-elle prise d’assaut ?

Une forte montée d’odeur d’attaque armée pourrait être fatale à la vie des détenus politiques en ce lieu carcéral. Depuis le 05 juin 1997, la prison de Brazzaville demeure le Sobibor des prisonniers d’opinion politique. Plusieurs d’entre eux sont sommairement exécutés, et d’autres sont exposés aux éliminations planifiées depuis le 29 Décembre 2016.

Paulin MAKAYA, le plus ancien des détenus politiques arrêté le 23 Novembre 2015 suite à la marche pacifique du 20 Octobre de la même année contre le changement de la constitution du 20 Janvier 2002, a échappé de justesse à une tentative d’assassinat.

La liste des cibles de ce complot ourdi par le pouvoir est loin d’être exhaustive puisque les amis de fortune du président d’Unis pour le Congo (UPC), l’un des partis de l’opposition dite réelle, sont aussi des cibles potentielles. Pourquoi donc ces pratiques moyenâgeuses exercées contre les détenus d’opinion ? Pour se soustraire à l’alternance politique ? Pour réduire au silence les opposants pour que le pouvoir contesté de Brazzaville ait bonne presse en dépit de sa mal gouvernance ? Ou encore pour acheminer le pouvoir vers une succession dynastique de père en fils ?

Le scénario final pourrait se révéler comme une vraie pièce de théâtre. Le pouvoir de Brazzaville achète actuellement la conscience de nombreux jeunes de Talangaï et Ouenzé, à coût de coupures de 5000 et 10000 FCFA. Le projet est d’organiser en ce mois de novembre 2017 une pseudo marche de libération des prisonniers politiques. Selon le plan qui a été planifié, ces manifestants devront assiéger la maison d’arrêt. Siège qui légitimerait la décision du général de police retraité mais encore en fonction Jean François NDENGUET d’envoyer ses escadrons de la mort pour exécuter dans la confusion provoquée par cette manifestation tous les incarcérés politiques. Ensuite, comme il est de coutume dans ces opérations, les instigateurs feraient porter le chapeau aux éléments incontrôlés ayant infiltré le groupe de manifestants et la boucle sera bouclée.

Ainsi la police politisée du général retraité NDENGUET ne sera jamais mise en cause et le pouvoir se sera débarrassé des empêcheurs de tourner en rond de la vraie opposition congolaise : Paulin MAKAYA, le général Jean Marie Michel MOKOKO et leurs compagnons de lutte. Nous rappelons que ce plan a été imaginé pour être exécuté courant novembre, donc d’un moment à l’autre. La prudence doit donc être de mise et le peuple congolais doit se préparer à intervenir pour agir avec force, fermeté et unité pour prendre possession de la rue. Seule issue de sortie de crise.

Infiltrado.