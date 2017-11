Mini séisme sur la toile congolaise ce dimanche 19 novembre au soir

La gifle d’un combattant sur l’atalaku Edgard Bokilo a fait couler beaucoup d’encre sur le mur Facebook du Professeur Marion Michel Madzimba Ehouango qui a décidé de quitter la toile suite aux critiques des compatriotes quant à son commentaire. Nous n’avons pas souvenir d’une réaction aussi affirmée du juriste suite à l’agression sauvage dont a été victime Andréa Ngombet, le coordonnateur du collectif Sassoufit, le 9 octobre 2015 à l’ambassade du Congo en France.

Dans commentaire inquisiteur qui suggérait que les actions menées par la résistance avaient une connotation tribale, M.M.M.E. avait manifestement oublié que Thierry Moungalla a été l’une des premières cibles de la résistance et qu’il n’est originaire ni d’Edou, ni de Mossaka, ni même d’une quelconque localité du septentrion national.

Ses « amis » Facebook qui l’ont connu mieux inspiré ont été scandalisés de le voir défendre celui qu’il a appelé son cousin, l’atalaku du régime, qui a été triplement humilié après ses nombreuses provocations et menaces à l’endroit des résistants et combattants.

Les politiques quels qu’ils soient doivent comprendre que l’engagement actuel des congolais dans le combat que nous menons se moque des liens ethniques, familiaux et amicaux. Les parents, amis et connaissances qui défendent la dictature et s’opposent aux droits des congolais sont de fait des adversaires qui seront farouchement combattus. Dans la lutte il n’y a plus de papa, maman, noko, yaya, leki, mwana. Il n’y a que des alliés et des adversaires.

Cette malheureuse sortie du professeur de droit a poussé certains à se souvenir que celui que les « followers » appellent affectueusement « doc » a fait partie de la délégation des personnes qui sont allées rencontrer le général Mokoko avec l’ambassadeur de France Vidon pour inviter le général du peuple J3M à reconnaitre la victoire de Sassou…

Face à ce qui raisonne pour beaucoup comme au moins un défaut de loyauté vis-à-vis de la résistance, sinon une trahison, BrazzaNews a reçu des demandes invitant le professeur Marion Michel Madzimba Ehouango à bien vouloir clarifier sa position et rassurer la résistance. Position que nous nous proposons de diffuser ici.

