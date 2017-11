La « rupture » c’est maintenant!

Au sujet de la crise du Pool, face aux journalistes le 9 novembre 2016, Sassou avait dit : « Pour moi il n’y a pas de crise, le pays va continuer sa marche et va se construire. Le programme que le président a annoncé va se réaliser ». En Juillet 2017, le gouvernement de Brazzaville et les représentants du Système des Nations unies lançaient un appel d’urgence de 23,7 millions de dollars pour ce département du Sud du Congo.

Aujourd’hui, au vu et au su de l’état de déliquescence de notre pays, tous et toutes les congolais-es épris-es de bon sens bouillonnent de colère. Il ne s’agit plus seulement de la crise du Pool. La république du Congo vit une crise multidimensionnelle inédite. La guerre du Pool, le surendettement du pays (dette publique contractée et/ou garantie par l’Etat à fin juillet 2017 à 5.329 milliards de francs CFA (à peu près 9,14 milliards de dollars américains) en % de PIB [1], les pensions des retraités et bourses es étudiants impayées, grève illimitée des agents de santé du CHU de Brazzaville, grève illimitée du personnel de l’université Marien Ngouabi, baisse drastique du pouvoir d’achat des congolais la rupture.

Ce qui dénote la situation réelle d’un Congo Brazzaville agonisant, c’est incontestablement la situation du CHU Brazzaville. Le vrai du problème est que, le projet de société de Denis Sassou Nguesso « La marche vers le développement. Allons plus loin ensemble » n’est qu’une imposture. Sassou a conduit le Congo droit au mur. C’est ça la nouvelle République tant chantée les griots du pouvoir. Le gouvernement Sassou-Mouamba de la nouvelle république est une impasse pour le progrès des congolais. Il ne mène aucune politique susceptible d’améliorer la vie des congolais, mais plutôt une politique qui gangrène la vie des citoyens. Leur politique est d’une violence pernicieuse empreinte de mensonges avec lesquelles, ces gouvernants de caniveaux polluent l’unité nationale et creusent la distance entre les congolais. Sassou a produit la guerre au Pool, la pauvreté, la détresse, le chagrin, la douleur, la désolation, la peur, l’angoisse chez tous les congolais et l’exil chez certains. Il use de la répression des opposants et des citoyens qui dénoncent la gabegie financière des gouvernants et l’immobilisme du pays. Avec la nouvelle république, le Congo Brazzaville s’est éloigné à grande vitesse de quelques années lumières l’Etat de Droit. Un gouvernement qui enferme deux candidats des présidentielles n’a plus grand-chose de crédible à offrir pour faire avancer la démocratie. Avec la nouvelle république de Sassou-Mouamba, le Congo devient un Etat voyou qui ne respecte pas les lois internationales les plus essentielles, les droits les plus élémentaires de l’être humain parmi lesquels, la liberté d’expression.

Dans ce contexte de nouvelle république de Sassou-Mouamba, les congolais sont condamnés à une mort sociale. C’est comme s’ils sont enfermés dans un baril de pétrole déjà vendus aux chinois. C’est comme s’ils sont en train d’être enterrés vivants, et à chacun son tour. Comment on est-on arrivé là ?, le tribalisme, la gestion clanique des institutions, l’incompétence, la gabegie financière, les détournements des fonds publics, l’impunité, le refus de l’alternance politique, le viol de la constitution, le hold-up électoral, l’usure du pouvoir, le pouvoir pour le pouvoir, sont là, les causes cette crise multidimensionnelle qui hypothèque l’avenir du pays.

En effet, quand un pays en est là, il tombe en décomposition. Pour trouver une solution à ce genre de crise, la première étape est de reconnaître qu’il y’en a une. La situation politique, économique et sociale du pays est sens dessus dessous, autrement dit catastrophique. Dès lors, tous et toutes les congolais-es doivent bondir d’indignation sur les violences qui se passent au Pool, sur la situation du CHU de Brazzaville, sur la situation de nos parents pensionnés, sur la situation de l’Université Marien Ngouabi. Cette indignation doit s’accompagner d’une interpellation sans relâche des autorités politiques et à tous les niveaux sur l’ensemble de ces problématiques. Au stade où nous sommes, réveillons la conscience critique qui sommeille en nous. Ayons tous le courage de dire à Sassou son temps est révolu, que lui et tous ses comparses ont failli dans la gestion du pays. La démocratie a été assassinée par une classe politique dépourvue de sagesse et de raison. La sagesse et la raison sont les qualités essentielles que doivent avoir les hommes politiques. Comble est de constater ni Sassou, ni Mouamba, ni moins encore les autres ministres n’en ont pas. Pour preuve, ils n’ont jamais su adopté un comportement républicain. Aucune attitude exemplaire ne plaide en leur faveur. Ils n’ont jamais su prendre de la hauteur face à la situation du pays. Ils sont loin d’être les garants du progrès du pays ni de la stabilité sociale. Ils font recours à la sagesse des sages du Pool pour arrêter la guerre qu’ils ont commencé eux-mêmes. L’histoire retiendra que du 15 mars 1997 au 15 mars 2017, la république du Congo a vécu deux décennies de recul démocratique, et de crimes de sang planifiés au Pool. La classe politique aux affaires est complètement installée dans une logique vorace et destructive. Le pays est entre les mains d’une oligarchie issue d’un même clan : le PCT. Sassou et son clan nuisent gravement à la prospérité des congolais. Pourquoi chercher à décrocher un programme de soutien économique aux Fonds monétaire international s’il faut continuer avec les mêmes vautours qui ont conduit le pays à l’abime ?

Les congolais-es doivent se débarrasser de ces criminels et voleurs chevronnés. Il n’y a pas de plan B, de l’indignation nous devons passer maintenant au soulèvement populaire. LA RUPTURE C’EST MAINTENANT. Le Congo a besoin d’expérimenter quelqu’un d’autre avec d’autres personnes qui nous présenterons autre chose. Les congolais-es ont besoin d’une vraie démocratie où prévalent la loi, l’Etat de droit, la séparation des pouvoirs et le respect des droits du peuple et plus de justice sociale. Ce principe politique et moral qui a pour objectif une égalité des droits et une solidarité collective qui permettent une distribution juste et équitable des richesses, qu’elles soient matérielles ou symboliques, entre les différents membres de la société.

Le sage Gandhi a dit : « Celui qui voit un problème et qui ne fait rien, fait partie du problème ».

Serge BAGAMBOULA

Militant congolais pour la démocratie et la justice sociale

[1] https://www.imf.org/fr/News/Articles/2017/10/04/pr17387-statement-at-the-end-of-an-imf-mission-to-the-republic-of-congo