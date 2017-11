Le FMI inquièt de l’explosion de la dette congolaise

Les services du FMI sont tombés des nues en apprenant qu’en dehors des dettes envers Glencore, Trafigura et Gunvor, gagées sur les futures productions du pétrole du Congo, que la SNPC doit en plus 914 millions de dollars (un peu plus de 500 milliards de FCFA) à un pool bancaire constitué de BGFI Bank, UBA, Ecobank, BDEAC, Development Bank of South Africa et l’Union gabonaise de banques.

Dans ses investigations, il n’est pas impossible que le FMI tombe aussi sur les dettes des autres entreprises publiques congolaises envers les banques locales. C’est le cas d’Ecair, CFCO… qui doivent des dizaines de milliards de FCFA à plusieurs banques privées congolaises. Le taux d’endettement, établi à 110% du PIB par la mission du FMI à Brazzaville en octobre dernier, est désormais au-delà de 170%.

Un record en Afrique ! À cette allure, le dossier du Congo, à l’issue du conseil d’administration de février 2018, risque d’être coincé tant que les autorités congolaises ne collaborent pas efficacement pour livrer toutes les informations au FMI. La représentation de Transparency International de Beijing(Chine) a déjà livré toutes les informations concernant certaines autorités congolaises.

Kiki, Bouya, Ondongo… sont suivis à la loupe par les services du FMI. Comment Sassou va tenir pour payer les salaires des fonctionnaires au cas où le FMI jugerait insuffisante la collaboration des autorités congolaises ? Heureusement, il y a encore beaucoup de malles bourrées de FCFA et devises à Oyo, au domicile de Sassou ou à Tchikapika, chez Jean Jacques Bouya.

C’est de ces endroits que viennent les sous qui alimentent le Trésor public actuellement pour payer quelques fonctionnaires congolais. Mais pour combien de temps encore ? Qui vivra verra.

Elie SMITH