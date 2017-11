Le fiasco du barrage d’Imboulou

La Côte d’Ivoire fournit de l’électricité au Ghana, au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, au Togo, au Libéria, à la Sierra Léone et à la Guinée.

Cela génère pour le trésor public une rente de 5 milliards de franc Cfa par an. La puissance totale installée de la Côte d’Ivoire est de 1.975 MW, fournie à 72,5% par quatre centrales thermiques et 27,5% par six centrales hydrauliques. C’est donc dire comment cette nouvelle source d’électricité pourrait renforcer la puissance installée du pays. Elle ambitionne de porter sa puissance électrique nationale à 4.000 MW en 2020 et plus de 6.000 MW en 2030.

Au Congo nous avons construit deux barrages dans des zones inappropriées pour des raisons essentiellement politiques. Le gouvernement affirme avoir investi au moins mille milliards de francs CFA entre 2001 et 2011, dans les secteurs de l’énergie et de l’eau. Malgré tout les délestages électriques sont quotidiens et les groupes électrogènes tournent à plein régime.

Le barrage d’Imboulou et celui de Liouesso ne parviennent pas à électrifier l’ensemble du territoire national en dépit des promesses faites en grande pompe et de poses de premières pierres et d’inaugurations fastueuses.

Jean Jacques BOUYA, le délégué aux Grands Travaux, référent pour les questions attenantes aux infrastructures et qui faisait la pluie et le beau temps, rase désormais les murs. Il a disparu des radars médiatiques et se fait tout petit. Il parait qu’il est empêtré dans une affaire de milliards dans des comptes en Chine et ailleurs et qu’il est question de trouver les moyens de les rapatrier en évitant la saisie de l’Etat chinois sur ces milliards mis sur la balance avec la dette congolaise pour ce qui est de la Chine, mais aussi en évitant Tracfin et les différentes veilles sur les transferts de fonds dans les comptes offshore mais ça, c’est une autre histoire.

Edo GANGA