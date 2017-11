Droit de réponse d’Emile OUESSO suite à l’article paru dans les colonnes du journal « Soleil du Congo »

PROPOS DIFFAMATOIRES CONTRE MONSIEUR EMILLE OUOSSO : Manœuvre des officines politiques

Un organe de presse non identifié, intitulé « Soleil du Congo » a fait sa Une du numéro 001 du mardi 31 octobre 2017 sur un détournement de neuf milliards (9 000.000.000) F CFA. Cette information très diffamante pour l’honneur et la dignité de la personnalité citée, résulte de la clameur publique née il y a quelques mois de certaines officines dans le seul but de nuire à sa réputation et à rigueur légendaire.

La vérité est restituée dans ce qui suit :

La paie des pensions des mois de novembre et décembre 2016 n’a pas été effectuée, soit environ 9 milliards de FCFA. Ce fait de ce non-paiement alors que le trésor public a viré à la CRF les subventions de novembre et décembre 2016, donne lieu à des conclusions hâtives de détournement qui n’ont pas lieu d’être. En effet, l’analyse des comptes financiers de la CRF révèle une toute autre réalité, comme indiquée ci-dessous ;

Du mois d’avril 2016 au mois d’aout 2017, les virements du trésor public à la CRF ainsi que les paiements des pensions se présentent comme suit :

2016

Echéances de pensions Date de virement trésor public Montant du virement trésor public Date de paiement de pensions Montant global de pensions payé Avril 25 .04. 2016 4 053 516 452 20.05.2016 4 295 369 277 Mai 25.05.2016 4 115 383 265 07.06.2016 4 325 104 709 Juin 23.06.2016 4 065 021 483 29.07.2016 4 334 383 689 Juillet 27.07.2016 4 113 538 370 09.09.2016 4 686 206 893 Aout 28.08.2016 4 061 948 333 21.10.2016 4 762 844 648 Septembre 23.09.2016 4 105 440 783 29.11.2016 4 610 164 936 octobre 24.10.2016 4 051 048 665 21.12.2016 4 579 623 908 novembre 24.11.2016 4 056 805 757 – Décembre 21.12.2016 4 138 547 381 – Total 36 761 250 489 31 593 698 060

On note que :

Le virement fait par le trésor public le 24 novembre 2016 a servi à payer, le 29 novembre 2016, l’essentiel des pensions de septembre 2016 ;

Le virement du trésor public du 21 décembre 2016 a servi à payer le 21 décembre 2016 l’essentiel des pensions du mois d’octobre 2016.

L’analyse de ce tableau démontre le décalage constant entre la date calendaire du paiement des pensions et le moment du paiement effectif du à l’attente du virement de la subvention de l’Etat.

2017

Echéances de pensions Date de virement de la subvention de l’Etat Montant du virement de la subvention de l’Etat Date de paiement des pensions Montant global de pensions payé Janvier 26.01.2017 4 310 305 634 03.02.2017 4 526 425 953 Février 06.04.2017 4 289 016 106 10.04.2017 3 975 563 679 Mars 09.06.2017 4 286 430 067 10.06.2017 3 394 763 769 Avril – 0 – 0 Mai – 0 – 0 Juin – 0 – 0 juillet – 0 – 0 Aout – 0 – 0 Total 12 885 751 807 11 896 753 394

NB : Pour l’année 2017, du fait de la baisse de la subvention du trésor, la CRF n’a pas disposée de moyens pour faire face aux arriérages de novembre et décembre 2016, tout comme quelques-uns de 2017.

En tout état de cause les ordonnateurs de la CRF d’hier ou d’aujourd’hui, les banquiers de la CRF sont à Brazzaville et pourront fournir plus d’informations pour clarifier et mieux élucider la situation afin de mettre un terme à cette vaste campagne d’instrumentalisation des pauvres pensionnées de CRF. Et aux auteurs de ce complot de comprendre que les documents comptables aussi bien de la CRF, de ses banquiers que du Trésor public traduisent la situation réelle des comptes de la CRF, quiconque veut peut s’en référer.