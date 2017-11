Conseil des ministres de l’insouciance. Pour les sassouistes tout va bien.

« Étrange long conseil des ministres du gouvernement congolais, ce lundi 13 novembre 2017, au palais du peuple, à Brazzaville.

Pendant que le front social brûle ardemment dans le pays, avec toutes ces affaires du CHU, quasi en arrêt, depuis quelques temps, de l’université Marien Ngouabi, en sommeil, d’arriérés de bourses d’étudiants et de pensions de retraités qui s’accumulent, d’agents de l’État devenus improductifs en raison de la baisse de leur pouvoir d’achat, de la cherté de la vie pour l’ensemble des populations, d’arrestations arbitraires, de répression des citoyens et de fracture Nord Sud, le conseil des ministres, au nom de son indifférence accoutumée aux causes nationales, ne s’est réuni que pour délibérer sur des projets de lois et de décrets.

Des textes, sans intérêt majeur pour le peuple, excepté les dossiers ayant trait aux hydrocarbures et aux mines. Mais, une exception qu’attenue le non versement au trésor public de la totalité des retombées financières de l’exploitation de ces ressources naturelles. Ce qui, du reste, explique les récurrentes interrogations de la classe politique et de la société civile sur la destination de l’argent du pétrole et à propos de l’origine du scandaleux enrichissement des hommes et femmes du régime. Puissent toutes ces voix congolaises désespérées qui s’élèvent à l’intérieur du pays et au sein de la diaspora s’allier, pour le meilleur comme pour le pire, pour sauver leur patrie, par tous les moyens possibles, dont le soulèvement populaire, la grève générale ou la désobéissance civile. » Paris le 14.11.2017. Ouabari Mariotti