Communiqué de la Fédération de l’Opposition Congolaise (veille permanente)

La Représentation en Europe de la Fédération de l’Opposition Congolaise et la Veille Permanente de l’Espace de Concertation pour une Alliance nationale dénoncent l’autoritarisme éhonté du pouvoir illégal et illégitime de Brazzaville, suite à la énième opération d’embastillement par des miliciens dudit pouvoir, ce lundi 6 novembre 2017, des résidences des ministres Claudine Munari et Charles Zacharie Bowao, dirigeants de la Fédération de l’Opposition Congolaise et membres émérites de la nouvelle majorité républicaine au Congo.