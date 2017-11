Le CICR mené en bateau par le régime de Brazzaville

Hier le 21 novembre matin à Brazzaville, la délégation du Comité International de la Croix-Rouge (CICR) s’est vue refuser le droit de rendre visite au Général Jean-Marie Michel Mokoko, par le Commandant Destin Oba Apounou, directeur de la maison d’arrêt de Brazzaville. Ce dernier a agi sur instruction personnelle de Jean-Dominique Okemba, conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso.

Il sied de rappeler que le CICR a signé un « Accord de siège » avec le Congo Brazzaville en 1999. L’Accord de siège prévoit le droit de visiter les prisonniers de guerre, les prisonniers politiques et d’opinions politiques.

Le but de la visite du CICR était de vérifier que les conditions matérielles de détention sont conformes au Droit international humanitaire. A ce titre le délégué protection du CICR a le droit de s’entretenir avec un prisonnier sans intermédiaire, c’est-à-dire sans témoin.

Si le Congo Brazzaville ne se conforme pas aux normes internationales et ne respecte pas le Droit international humanitaire, le CICR fait un rapport confidentiel et l’adresse à qui de droit.

Le droit de visite au Général Mokoko qui avait initialement été refusé par le régime de Brazzaville a finalement été rendu possible après plusieurs échanges entre des associations de Droits de l’homme, les déplacements des proches du Général Mokoko à Genève et des courriers adressés à Monsieur Laurent Colassis, Directeur de la Division Juridique du CICR. Seulement hier tout a été mis en œuvre pour empêcher tout contact avec le général Mokoko (photo).

Pour éviter que la délégation du CICR ne le rencontre, le directeur de la maison d’arrêt de Brazzaville a fait fermer les 2 portails qui conduisent aux cellules VIP et a prétendu que cette aile de la maison d’arrêt était inoccupée et que le général Mokoko était à la DGST avec André Okombi Salissa.

Le régime de Brazzaville, qui collectionne les prisonniers d’opinion et viole quotidiennement les droits des détenus, mène allègrement en bateau les représentants des ONG à Brazzaville au mépris des conventions et des droits de l’homme et du citoyen. Cette situation qui dure depuis de longues années est devenue la règle dans la tristement célèbre maison d’arrêt de Brazzaville administrée par le Commandant Oba Apounou. Les détenus congolais sont abandonnés à leur funeste sort dans l’indifférence la plus totale. Jusqu’à quand ?

Fara-Fara