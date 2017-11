Christel Sassou-Nguesso annule son mariage avec Nathalie Boumba cette dernière entre dans le coma

Annoncé en grandes pompes pour le 25 Novembre 2017, le mariage de Christel Sassou-N’guesso avec , Nathalie Boumba, a été annulé sous la pression familiale, mais aussi à cause du départ, non apprécié, de Danielle Nguesso, l’épouse légitime dudit fils du président congolais, laquelle a préféré faire ses valises et rentrer chez elle à Libreville pour se tenir très loin de ce feuilleton digne du cinéma ivoirien.

Ainsi qu’on le constate, c’est pour éviter la dislocation du foyer initial de son fils et un nouveau scandale au sommet de l’Etat, que Sassou a lui-même tapé du poing sur la table en interdisant à Denis Christel de prendre une deuxième femme.

D’autant que Boyiri ainsi que le surnomment désormais d’un air moqueur les congolais, en référence à un homme à femmes tournant dans la série télévisée ivoirienne « Ma Famille », a décidé d’épouser Nathalie Boumba au moment où les négociations amorcées avec le Fond Monétaire International (FMI) ont, entre autres, conclu, à des sanctions dirigées contre tous ceux qui sont censés avoir dilapidé les deniers publics au Congo-Brazzaville : ledit futur marié en première ligne de mire.

Selon des informations recoupées, il n’est pas exclu que sous peu, pour s’attirer la sympathie du FMI, Sassou livre à la justice congolaise quelques de ses collaborateurs lors d’un procès public lié aux crimes économiques. Comment le dictateur fera-t-il pour tirer son fils d’affaire et jeter uniquement en pâture les Jean Jacques Bouya, Gilbert Ondongo, Denis Gokana et autres ? En considérant ce qui précède, le mariage , lors duquel Kiki voulait faire un vain étalage de richesse, est inopportun pour le président congolais. Qui a décidé de discipliner le train de vie ainsi que les appétits sexuels démesurés de son fils le pétrolier, lequel, préconisait d’inviter à Kinshasa, près de 1000 personnes, et non des moindre, à ses frais. Et comme si cela n’était pas assez, Kiki avait prévu en guest star :Akon, un rappeur américain d’origine sénégalaise qui agrémente très souvent les moments de folie de ce rejeton du Chef de l’Etat congolais. C’est sans compter d’avoir offert une voiture de marque Maserati comme cadeau de mariage à Nathalie Boumba.

Le moins que l’on puisse dire , c’est que Kiki aurait complètement perdu la tête pour cette fille Pembe, qui espérait réécrire le scénario vécu par sa propre mère (épouser un homme marié , riche , pere de famille et le voir abandonner sa famille pour toujours), celle qui en est deja à sa troisième tentative de mariage avec Kiki a décidé qu’envers et contre tous elle réussira à se faire épouser un jour ! Une chose est sûre La date du 25 novembre 2017 restera gravé dans les annales des annulations de mariage de ces comédiens de « Ma Famille ».

Jeff KITOKO