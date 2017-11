Caisse Retraité des Fonctionnaires Congo : « le détournement de 9 milliards par Emile Ouosso révolte les retraités »

L’hebdomadaire congolais d’informations générales, d’analyses, d’opinions et de débats, « le Soleil du Congo, dans sa parution n° 001 du mardi 31 octobre 2017 en page 8 évoque un détournement de 9 milliards à la Caisse de retraite des Fonctionnaires (CRF). Détournement Emile Ouosso, ministre des travaux publics et de l’entretien routier, serait l’auteur.

Cette affaire prend aujourd’hui des allures de révolte auprès des retraités de cette caisse. C’est dans les colonnes de l’hebdomadaire Soleil du Congo, que l’annonce a été faite sur l’évaporation des 2 mois de salaires de novembre et de décembre 2016 dans les caisses de la CRF. Nous avons lu dans les colonnes de Soleil du Congo une interview de Michel Siolo: « Pour être bien, il faut qu’on paye au moins deux (02) mois de pension pour une enveloppe avoisinant 9 à 10 milliards. Entre-temps, nous disons que les mois de novembre et décembre 2016 ont été détournés par le ministre sortant du travail et de la sécurité sociale. Le trésor nous a dit qu’il avait viré ces deux mois à la CRF et la CRF a confirmé. Mais, la CRF n’a pas payé ces deux mois. Il y a des preuves. Ces deux mois de pension ont été gérés par le Ministre Emile Ouosso ».

Une déclaration aux allures d’accusation que tous les congolais ont pu lire. Une affaire grave qui devrait, dans un pays à peu près normal, intéresser les élus du peuple, la justice et les organes de lutte contre la délinquance économique pour approfondir la question et investiguer afin de répartir les responsabilités des uns et des autres.

Michel Siolo, qui est retraité depuis une quinzaine d’années est certainement sorti de son silence, ‘’affamé’’ comme un lion pour dévorer les différents hommes politiques et ceux qui sont aux commandes, notamment l’ancien ministre du travail et de la sécurité sociale actuellement en charge des travaux publics.

Marcel Bissemo, officier des forces armées congolaises à la retraite pense que « le silence du ministre Emile Ouosso pour des accusations aussi graves ne joue pas pour son image. Il est appelé à dire sa part de vérité dans cette gigantesque affaire qui met tous les retraités du Congo par solidarité en état d’ébullition. 9 milliards ne sont pas à comparer avec 9 mille francs ou encore 9 millions ; mais c’est 9 milliards » a-t-il martelé.

Le retraité congolais qui vit aujourd’hui dans la mendicité, interpelle le gouvernement face à des comportements de ce genre ; car il est à noter qu’Emile Ouosso en sa qualité d’ancien ministre en charge de la sécurité sociale doit apporter des éclaircissements sur la disparition de l’argent destiné aux paiements des pensionnés de la CRF sinon il sera responsable des différents maux que vivent les retraités de la CRF. « On ne sait plus à qui faire confiance dans ce pays. On vole notre argent, nous sommes en train de mourir par manque de nivaquine ou de paracétamol, alors qu’il y a des gens, milliardaires déjà qui continuent à nous couper les pieds et les mains, en perçant l’estomac, en nous laissant affamés, en bafouant nos droits. C’est plus qu’une injure à l’endroit des retraités que nous sommes » a déclaré, Mpassi-Malanda Anatole, enseignant retraité.

Si, on ne nous éclaircit pas sur cette affaire, le pire sera à craindre a-t-il ajouté. Les retraités sont donc fâchés. Informés de cette affaire scandaleuse, notre rédaction a voulu en savoir davantage. Une source au Trésor Public a déclaré qu’« il n’est pas seulement question d’incriminer le Président de la République, si le virement se fait du trésor à la CRF, est-ce que c’est à Sassou Nguesso d’informer les retraités et de les payer au guichet ou de faire les virements dans les banques ? Chacun doit s’assumer et répondre face à la force de la loi si la faute est avérée ».

Au niveau de la CRF, on n’a pu rencontrer le directeur général Michel Nguimbi pour excès de suite protocolaires. De même pour le présumé ministre détourneur dudit montant. Les autorités congolaises sont et restent fermées surtout quand elles entendent que c’est la presse. Alors que c’est cette même presse qui est censée apporter la lumière et éclairer l’opinion nationale et internationale sur les motifs allégués parfois à tort.

Les services de protocole de ces autorités-là ne comprennent pas parfois la nécessite et l’intérêt que représentent certains visiteurs pour leurs chefs. « Le ministre est occupé cette semaine », revenez dans deux ou trois semaines ou bien laisser votre numéro de téléphone, on vous contactera au moment opportun. D’autres par contre (les autorités elles-mêmes, même quand elles communiquent leurs contacts ne répondent jamais à l’appel, sauf cas de surprise inattendue. De quoi ont-t-elles donc peur ? Quoiqu’il arrive, elles devront répondre de leurs actes.