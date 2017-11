Alexandre Honoré PAKA, un Préfet kuluna affamé qui se livre au racket

Le véhicule officiel du Préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré PAKA, a fait un accident avec un taxi appartenant à Bernard LOUFOUMA DIFOUENI (voir photos). Ce taxi est détenteur d’une assurance en bonne et due forme mais le Préfet ne veut pas en entendre parler et exige que monsieur LOUFOUMA DIFOUENI lui donne 2 millions. Le Préfet a envoyé 3 BJ sur le lieu de travail de Bernard LOUFOUMA DIFOUENI qui était absent.



Alexandre Honoré PAKA s’est ensuite permis de prendre personnellement son téléphone pour menacer le propriétaire du taxi qui a finalement été arrêté et qui est aux arrêts depuis ce lundi 6 novembre 2017.

Le véhicule de PAKA a été présenté aux mécaniciens de Tractafric qui ont établi un devis élevé à 3 millions de FCFA. Seulement, ce Préfet affamé et avide ne veut pas que LOUFOUMA DIFOUENI fasse valoir son assurance mais exige un paiement en espèces. Le Préfet met en prison un ponténégrin pour 2 millions de Francs CFA. Honoré MPAKA a faim. On va le plaindre…

On aurait pu croire que PAKA était à son coup d’essai. Qu’il était une énième victime de la crise et que, pris à la gorge par les innombrables requêtes de ses maîtresses, il s’est laissé aller à cet écart. Seulement ce n’est pas l’avis de gérants et employés de plusieurs entreprises de la ville de Pointe-Noire. Le préfet est, selon eux, un coutumier du fait. Il est décrit comme un mendiant.

A la fin de chaque mois, il se rend dans certaines entreprises de la zone industrielle de la ville océane pour encaisser « sa part » sous les regards moqueurs des employés de ces entreprises. Il est allé jusqu’à quémander dans une chambre froide appartenant à des libanais. Ces derniers lui ont accordé quelques cartons de cuisses de poulets, d’ailes de poulets et de viandes de bœuf. Comble de l’indigence, il s’introduit lui-même dans la chambre froide pour saisir les cartons et les installer dans son véhicule. Et quel véhicule ? Son véhicule officiel payé par le contribuable congolais. Notons qu’à ces moments-là son chauffeur et son aide de camp sont présents mais qu’il refuse de se faire aider. Il ne veut surtout pas qu’on approche de ses cartons. Il ne veut pas qu’on les touche pour ne pas se sentir obligé de partager par la suite.

Alexandre Honoré PAKA a aussi été vu mendier auprès de STIO, ce sous-traitant de plusieurs entreprises pétrolières de la place.

La crise a touché le préfet qui est devenu un pauvre type. Un mendiant qui méprise la loi et rackette un honnête citoyen et des entreprises. C’est désormais un malheureux. La rupture est passée par là.

Ps : En 2013 déjà, BrazzaNews faisait état des menaces de mort du Préfet Kuluna sur 3 journalistes dans l’article suivant: http://brazzanews.fr/2013/10/le-prefet-de-pointe-noire-alexandre-honore-paka-sur-le-point-de-tuer-trois3-journalistes/

Edo GANGA