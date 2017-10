Université Marien Ngouabi : l’année blanche pointe à l’horizon.

L’Université Marien Ngouabi, la seule et unique université publique du pays, traverse une situation désespérée. Un mouvement social qui implique le personnel enseignant, le personnel non enseignant et les étudiants est en cours. Il est à craindre à l’allure où vont les choses qu’une année blanche est inévitable.

La litanie des revendications du personnel enseignant et non enseignant est connue. Nous ne reviendrons pas dessus. Pour ce qui concerne les étudiants, il est à noter qu’aucun centime ne leur a été versé au titre de la bourse du dernier trimestre de l’an dernier. Dans certains établissements comme l’ENSP et la FSSA, la nouvelle année académique a déjà débuté tandis que les bourses se font toujours attendre.

Les nouveaux bacheliers ont finalisé leurs inscriptions aux différents concours (avec un droit de participation s’élevant à 10.000 FCFA pour chacun des concours) alors qu’ils ignorent tout des dates des concours pour lesquels ils ont postulé.

Les étudiants issus du lycée technique, les plus malchanceux des étudiants congolais car ne disposant d’aucune faculté leur permettant de poursuivre des études supérieures dans leur domaine, se voient pour certains attribuer des bourses étrangères ou locales. Ceux qui partent à l’étranger vivent le calvaire désormais classique des étudiants congolais à l’étranger avec pour certains plus de 9 mois sans bourse. Ceux qui parviennent à décrocher des bourses locales au sein d’universités privées qui, pour beaucoup, ne sont même pas reconnues par l’UMNG et encore moins à l’étranger, se retrouvent dans l’impossibilité de poursuivre leurs études en 2e ou 3e cycle universitaire ou sont contraints d’envisager une reprise de leur cursus universitaire à la 1ere année d’études.

Le plus affligeant est que ces derniers, pour pouvoir participer aux sessions d’examens au titre de l’année 2016-17, se sont vus exiger des sommes colossales allant jusqu’à 100.000 FCFA pour certains établissements.

Cette année l’État s’est totalement désengagé de sa participation aux frais scolaires. Les parents de ces étudiants ont dû, pour ceux qui en ont les moyens, participer à cet effort sachant que l’école la moins chère facture ses frais à 50.000 FCFA par mois. Dans le contexte actuel de crise économique, demander au congolais moyen de payer 50.000 FCFA pour les études d’un seul enfant c’est lui faire signer un pacte avec le dénuement total.

Au final nombre d’étudiants sortant de ces établissements n’obtiennent pas leurs diplômes faute d’argent. D’ordinaire les soutenances des ingénieurs et masters se déroulent en Novembre à l’ENSP. A ce jour aucune date n’est fixée. La situation très délicate des impayés nous permet d’avancer sans prendre de risques que l’université Marien Ngouabi est au bord du précipice.

Pour sauver l’UMNG certains étudiants s’en remettent à l’UNESCO, espérant que la nouvelle directrice, Audrey Azoulay, ancienne ministre de la culture en France sous François Hollande, pourra en plus de sauver l’UNESCO du naufrage consécutif au départ des USA et de l’Etat d’Israël, trouver une solution à l’Université Marien Ngouabi. Pour l’heure, le dénivelé sur lequel se trouve l’UMNG n’offre aucune autre perspective que l’inéluctabilité d’une année blanche.

Edo GANGA