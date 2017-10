Destinée Doukaga commandite des assassinats

Destinée Doukaga veut la mort de 4 étudiants ressortissants de Nianga.

Le doctorant Homet Miyala Mabiala (3e année de thèse en philosophie) a failli mourir ce vendredi 29 septembre peu avant le coucher du soleil. Il a échappé de justesse à la mort grâce à l’intervention de ses voisins qui ont obligé les gardes de Destinée la sinistre à prendre la fuite.

Au moment où nous publions Homet Miyala Mabiala est gravement blessé et se trouve dans un état critique dans une clinique. Comme vous le voyez sur la photo ci-dessus il a été torturé au domicile même de Destinée Doukaga.

C’est sur invitation de Nicode Nzamba que Homet Mabiala s’est rendu au domicile de la ministre sis au Plateau des 15 ans à Brazzaville pour prendre part à un cocktail organisé par elle. Arrivé sur les lieux, Homet Miyala Mabiala a été soumis à un interrogatoire inédit et à une séance de torture digne de la gestapo. Pendant ce temps la ministre était assise en train de siroter paisiblement son whisky.

Les autres camarades du doctorant en philosophie (photo ci-dessous) ont été prévenus qu’ils sont sous le coup d’un « arrêté de mort » émanant de Destinée Doukaga. Il s’agit de Racquel Ngoyo, Gaël Djilayo et Marlain Badinga. Après Ngabili Exaucé et Benazo Paolo, c’est au tour du jeune doctorant d’échapper à la mort orchestrée par la ministre des crimes et de l’éducation incivique. Elle leur reproche d’avoir demandé aux électeurs de ne pas aller voter le jour du vote, d’être des envoyés spéciaux de BrazzaNews à Nianga, de faire des publications anti Sassou sur les réseaux sociaux et d’avoir tenu des propos désobligeants sur la personne du sous-préfet de Nianga, monsieur François Bouka, ancien député de Kibangou sous le mandat de Pascal Lissouba et ancien directeur de l’hôpital de Makélékélé.

Pour sa part, l’association des jeunes élèves et étudiants ressortissants de Nianga a convoqué une réunion extraordinaire à cet effet le dimanche 1er octobre pour mettre en garde Destinée Doukaga. A Nianga le conseil des sages a convoqué une réunion pour le lundi 2 octobre toujours pour parler du même sujet. Les responsables et complices de ces crimes sont connus. Il s’agit de Destinée Doukaga la commanditaire, Alman Kinga Nicode Nzamba qui a invité Homet Mabiala au domicile de Destinée Doukaga et Aimard Yembi Iwouangou. Le garde du corps de la ministre de Destinée Doukaga qui a participé à cette séance de torture est Dicley Nzamba. La liste n’est pas exhaustive. D’autres complices sont en cours d’identification. Affaire à suivre…

Infiltrado