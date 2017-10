Déclaration de la résistance Ninja Nsilulu du 16 octobre 2017

DÉCLARATION DES NINJAS NSILULU DU PASTEUR NTUMI CE JOUR 16/10/2017, SUITE À LA RENCONTRE DES FAUX SAGES DU POOL AVEC SASSOU LE CRIMINEL.

Depuis le 04 avril 2016, le Pool notre région et sa population subit des bombardements atroces jours et nuits par les hélicoptères de combats. L’armée qui est censée protéger les populations, tue, pillé, viol et décimé les villages. Toutes ces exactions sont jetées sur les Ninjas Nsilulu que nous sommes.

Nous sommes traiter de tout les noms : des bandits armés, des terroristes, des égarés, mais nous, nous disons NON à toutes ces qualifications.

Nous sommes des RÉSISTANTS par ce que nous nous défendons et agissons en légitime défense face aux multiples attaques et violences contre nous de la part des militaires, milices privées et mercenaires du Criminel NGUESSO, depuis toujours; sur ce, nous rejetons en bloc tout ce que le pouvoir de Sassou met sur notre dos comme accusations.

Les initiatives machiavéliques prises entre Mr Sassou et les faux sages du Pool en ce qui concerne la résolution de la crise du Pool sont systématiquement rejetées par les résistants que nous sommes.

Par conséquent, Nous demandons à Mr Sassou et ses faux sages de:

– Retirer tous les militaires dans toutes les zones de combats.

– Annuler le mandat d’arrêt contre notre chef le Révérend pasteur Ntumi et ses collaborateurs.

-Libérer les prisonniers politiques sans conditions.

– Convoquer un dialogue inclusif sous l’égide de la Communauté Internationale.

Quand toutes ces conditions seront respecter nous Ninjas Nsilulu déposeront les armes sous conditions d’intégration et réinsertion dans les structures d’Etat.

Les sages du Pool ne sont pas nos représentants, ils ont reçu mandat d’ aucun front des Ninjas Nsilulu que nous sommes pour se rapprocher du gouvernement illégitime, parler ou demander pardon en notre nom. » FAUX »

Par contre. Ils ont organisé ce scénario juste pour se renflouer les poches derrière notre détermination et sous le sacrifice du sang des enfants du Pool, et non pour la résolution effective de la crise du Pool comme il a été présenté dans les différents médias et réseaux sociaux par le clan des criminels et complices.

NB. Jamais une sortie des Ninjas Nsilulu sans le Pasteur NTUMI.

Nous ne remettrons jamais les armes tant que la situation n’est pas résolue dans son intégralité.

Nous continuerons la lutte jusqu’à la chute imminente du dictateur SASSOU, et par cette même occasion nous soutenons l’initiative contenue, dans la déclaration de la diaspora du 15 octobre 2017 à Paris Mairie de Clichy.

Fait dans le Pool, le 16 octobre 2017 à 23.50

Les Ninjas Nsilulu du Pasteur NTUMI.

Front de Missafou

Le général PABLO.