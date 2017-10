CHU à la dérive : la famille Mboulou impliquée dans la banqueroute de l’unique CHU du Congo

Le docteur Bernard Itoua Iyolo, directeur des soins infirmiers qui est en guerre avec la direction du CHU est le pion d’une certaine Dany Clark Mboulou qui occupe officiellement la fonction de secrétaire particulière de celui-ci. Comme le patronyme le trahit, Dany Clark Mboulou est la sœur cadette de Raymond Zéphirin Mboulou alias vieux Goliath, ministre de l’intérieur du dictateur Sassou Nguesso.

Recrutée juste avec un BEPC car la « petite sœur du chef » n’a jamais obtenu son bac, elle est incapable de rédiger un rapport ou d’esquisser un compte rendu de réunion. Elle a été pistonnée par son grand frère qui est un ami de Ngakala ancien DG du CHU.

Le directeur des soins infirmiers lorgne le poste de DG du CHU. Il fait partie de la fameuse mafia que dénonçait madame Ambiero, la DG précédente qui a été débarquée avec perte et fracas pour avoir mis le doigt sur les irrégularités criantes constatées dans la gestion de ses prédécesseurs.

Concernant le traitement salarial, la cadette Mboulou n’a rien à envier à un médecin spécialiste chef de service. Quand un neurochirurgien qui a fait au moins 11 ans d’études gagne 300.000 FCFA, Dany Clark Mboulou, du haut de son BEPC, touche au bas mot 735.000 FCFA pour occuper le bureau d’une secrétaire particulière notoirement incompétente. Il se dit dans les couloirs du CHU que celle qui se dit « particulière » ne sait pas allumer un ordinateur. Par contre, comme la plupart des filles du clan, elle excelle dans l’entretien de gigolos comme ci-dessous avec son compagnon Bobeth Christian Thibault, entretenu comme un pacha.

La Benjamine de la fratrie Mboulou n’occupe pas ce poste par hasard. Elle est le lien entre le CHU et le ministre Mboulou qui a l’exclusivité des marchés de cet hôpital-mouroir. Si pour la plupart des congolais les images d’un CHU désert sont une surprise, des médecins et personnels administratifs du CHU qui ont pris langue avec BrazzaNews depuis quelques semaines pour tirer la sonnette d’alarme, avaient prédit ce scénario apocalyptique pour leur hôpital où il est désormais impossible d’admettre les patients, même les urgences. En attendant Dany Clarck Mboulou continue à s’illustrer dans les voyages incessants aux 4 coins du monde et dans l’achat de Super Wax qu’elle arbore dans les incessantes fêtes du « moziki » dont elle est présidente (voir photo).

BrazzaNews reviendra très bientôt sur des révélations faites par quelques médecins et personnels administratifs du CH-tue.

Infiltrado