Les mystères de la dette du Congo

BrazzaNews clamait il y a quelques semaines que la dette congolaise à 120% du PIB était sous évaluée et que la réalité de cette dette était bien supérieure. Voilà que le très sérieux journal économique “Les Echos” vient confirmer nos craintes dans l’article reproduit ci-dessous.

« Le FMI a fortement réévalué la dette du Congo, à 120% du PIB. Mais l’information reste secrète. Standard&Poor’s l’estime à 80%. Le flou règne pour les investisseurs.

Le président congolais ne pouvait mieux s’entourer. Denis Sassou-Nguesso a fait venir à son chevet Dominique Strauss-Kahn, au moment où le Congo négocie une aide auprès du Fonds monétaire international, comme l’a révélé «Challenges » fin août. Une situation cocasse puisqu’elle fait de l’ancien patron du FMI le conseiller financier d’un Etat miné par une affaire de « dette cachée ».

Défaut obligataire

A combien s’élève la dette de la République du Congo ? C’est la question qui empoisonne la vie politique congolaise et agite la communauté financière internationale depuis des mois. Aucun baromètre public fiable ne permet à ce jour à un investisseur de se faire une idée précise de la solvabilité du pays. Ce qui aggrave encore le climat de défiance à l’égard de Brazzaville, qui a été temporairement en défaut auprès de porteurs de titres obligataires cet été.

Mais des chiffres affolants circulent. Ils font état d’une dette qui représente 120% du PIB du Congo, selon les derniers calculs du FMI… soit bien au-dessus des 77% comptabilisés par la même institution en mars, quand ses équipes finalisaient ce que l’on appelle l’ « Article IV », autrement dit l’audit de référence sur un Etat.

Pour des raisons mystérieuses, de même que les détails du fameux audit, la réévaluation de la dette par le Fonds est tenue secrète. Les 120% ont été révélés par « RFI » en août et confirmés aux « Echos » par une source côté congolais. Interrogé, le FMI se contente d’indiquer que « les données fournies par les autorités au cours des derniers mois montrent que la dette de la République du Congo est plus élevée que ce qui a été communiqué en mars ». Et de préciser qu’une équipe «va se rendre sur place dans les prochains jours pour mener des discussions techniques sur la dette ».

Bras de fer avec Mohsen Hojeij

Difficile de comprendre ces louvoiements. D’autant que les indices sur la «dette cachée » du Congo ne manquent pas. En particulier en ce qui concerne la dette due à la société Commisimpex, qui appartient à l’homme d’affaires anglo-libanais Mohsen Hojeij. « Dès juin 2016, nous avons adressé un courrier au FMI, accompagné d’un rapport d’audit, pour signaler que la créance de Commisimpex vis-à-vis du Congo n’était visiblement pas prise en compte dans le calcul de la dette du pays. Il aura fallu attendre cet été pour que le FMI l’intègre dans son évaluation», souligne Jacques-Alexandre Genet, l’un des avocats de Commisimpex.

Cette seule créance s’élève à 1,05 milliard d’euros, ce qui représente pas moins de 16% du PIB congolais ! Un montant colossal pour une économie aujourd’hui asphyxiée par la chute des cours du pétrole. Malgré des décisions de justice définitives rendues en 2000 et 2013 – condamnant Brazzaville à rembourser Commisimpex-, le Congo, le FMI et les agences de notation ont fait la sourde oreille.

Une dette «hors bilan » pour S&P

Le rapport de Standard&Poor’s publié vendredi montre que l’agence enregistre cette dette de 1 milliard « hors bilan ». Comme s’il s’agissait d’un engagement potentiel du Congo et non d’une somme effectivement due. L’agence fait l’hypothèse d’un « accord à l’amiable » ou d’un « appel de la décision de justice», hypothèse impossible dans une affaire définitivement tranchée par les juges après des décennies de procédure. Mais c’est sur ce fondement, et en tenant compte aussi des arriérés de la société pétrolière nationale à l’égard de Trafigura, Glencore et Worldwide récemment mis au jour, que Standard&Poor’s évalue la dette à 80% du PIB, contre 60% six mois plus tôt.

77%, 80%, 120%…Cette valse des chiffres donne le tournis. L’affaire de la dette du Congo n’a pas fini de faire des vagues. Elle risque d’éclabousser au passage ces institutions censées produire des analyses de référence pour les acteurs économiques et financiers.

Le feuilleton Commisimpex pourrait lui connaître un nouveau rebondissement puisque la société affirme dans un communiqué vouloir, pour recouvrer sa créance, faire jouer « la garantie contractuelle qui lui a été accordée par le Congo sur tous ses revenus tirés de l’exploitation des champs pétroliers dits ex-PNGF ». Une procédure est déjà enclenchée, qui mêle Total et Eni.

Isabelle Couet »



En savoir plus sur https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/030602406456-les-mysteres-de-la-dette-du-congo-2116523.php#DORHcwth3pKFBU8T.99