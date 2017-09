Lettre d’un patriote congolais à Anne-Marie Gulde-Wolf, Direction Adjointe Département Afrique FMI

Madame la Directrice,

Alors que les négociations entre votre respectable institution et le gouvernement congolais sont sur le point de s’ouvrir, je me permets de vous écrire afin de vous aiguiller sur les conditions de réussite de votre accompagnement de la République du Congo pour une sortie durable de la crise inouïe dans laquelle elle est plongée.

Madame, vous êtres au troisième plan avec ce pays en trois décennies avec les mêmes dirigeants. Il y a moins de 10 ans, ce pays a atteint le point d’achèvement de l’Initiative PPTE laquelle a coïncidé avec l’embellie financière due au pétrole dont le baril avait atteint le prix record. Cela a largement profité au Congo.

Pourtant, moins de 10 ans après, ce pays se retrouve dans une situation jamais atteinte et inexplicable pour les économistes que vous êtes.

Madame, l’opinion croit à tort que votre institution applique toujours des recettes punitives tout en oubliant non seulement le rôle néfaste des dirigeants des pays que vous aidez mais aussi l’importance de suivre vos mesures pour la survie de ces pays.

Personnellement, je vous remercie pour votre appui. Cependant, vos recettes et mesures ne pourront marcher que dans un contexte de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. En effet, 3 programmes d’ajustement structurel en 3 décennies est un échec pour l’accompagnant et l’accompagné. Or, nous savons que dans le cas du Congo l’accompagnant n’y est vraiment pour rien. Son seul tort c’est d’accepter d’appuyer un gouvernement qui préfère gouverner familialement au mépris des règles élémentaires de gestion et de gouvernance ; un gouvernement qui déteste la transparence (les dettes cachées découvertes en sont un exemple) ; un gouvernement qui n’accepte pas d’opposition démocratique.

Madame, pendant que vous ouvrez les négociations, 131 opposants congolais croupissent en prison, ceux encore libres qui essaient de vous aider, vous et le Congo, sont menacés d’emprisonnement ; une partie du pays (la région du Pool) est en conflit avec des milliers de déplacés et 138.000 personnes en crise nutritionnelle sévère, à en croire les agences des Nations Unies.

Cela fera qu’au final toutes vos mesures ne portent pas leurs fruits à cause d’une défaillance de démocratie. Puisqu’aucune transparence ni démocratie n’est garantie.

Pour la réussite de votre plan de redressement, il serait nécessaire d’exiger au gouvernement congolais un climat social et politique serein. Cela devra passer par la libération d’opposants et un dialogue ou une concertation qui permettra à votre institution d’accompagner ce pays dans les meilleures conditions car sans paix et démocratie aucun développement n’est possible. Aussi, l’aura et la crédibilité de l’IMF ne seront que grandissantes si vous réussissiez à redresser ce pays dans un cadre paisible.

Le Congo traverse une crise inouïe touchant tous les secteurs, surtout les plus sensibles comme la Santé et l’Education. Des grèves à répétition des personnels de santé et de l’enseignement supérieur pour causes des mois et des mois de salaires impayés illustrent cette situation qui préfigure la catastrophe annoncée tant sur le plan sanitaire que dans le capital humain.

Pour ne pas abuser de votre temps ô combien précieux Madame, je vous souhaite pleine réussite dans cette noble mission qui épargnera au Congo des morts par faim et par insuffisance de soins de première nécessité.

