Sassou veut son nouveau département. Les kouyous en ligne de mire et Mboulou et Obara à la manoeuvre.

Que cachent les déplacements incessants du ministre de l’intérieur Raymond Zephyrin Mboulou alias vieux Goliath dans la cuvette Ouest ?

A l’occasion de ces déplacements, le ministre Mboulou ne prend le plus souvent pas la peine de descendre de son Jet privée dans lequel il reçoit le préfet de région ainsi que son secrétaire général.

Mboulou est depuis quelques semaines constamment à Ewo. Il lui est arrivé d’y séjourner une semaine entière en compagnie du général Philippe Obara, patron de la DGST et natif de la région. Notons que Obara retourne dans sa région natale quasiment toutes les semaines à bord d’un hélicoptère de la Police. Il y possède une demeure.

Quelle est donc la raison de ce ballet incessant pour Mboulou et Obara entre Brazzaville et la Cuvette Ouest ? Plus précisément Ewo. Selon des oreilles indiscrètes il se conçoit le projet de créer un nouveau département pour faire plaisir à leur patron à tous les deux : Denis Sassou Nguesso. Il s’agit donc ici de satisfaire à la demande du président de la République.

Le futur département dont il question se nommerait Alima avec pour chef-lieu le village d’Oyo élevé au statut de capitale de la région par le fait du prince. Ce département intégrerait les localités de Okoyo, Boundji, Tchikapika, Ollombo…

Le duo Obara – Mboulou est donc à la manœuvre pour soustraire plusieurs localités de leur département d’origine qu’ils intégrerait au département Alima. Ce projet étant potentiellement hautement explosif en raison des sérieuses oppositions qu’il déclencherait, Mboulou et Obara se sont résolus à œuvrer en cachette. Sassou veut sortir Oyo de la Cuvette et de la tutelle d’Owando qui est le chef-lieu actuel. Ainsi, les mbochis d’Oyo ne seraient plus administrés par les Kouyous car Owando se situe en pays Kouyou.

Seulement des Kouyous et d’autres ressortissants de la Cuvette Ouest sont déjà sur le sentier de la guerre car farouchement opposés aux velléités de Sassou, Mboulou et Obara de les amputer d’une portion importante du territoire qu’ils considèrent comme étant le leur. Ce conflit que l’on se garde bien de divulguer est à l’origine du débarquement de Grégoire Lefouoba et de Martin Oyali, deux fils de la région, de leur poste auprès du premier ministre Clément Mouamba. C’est aussi pourquoi tous les postes de députés des circonscriptions de la région ont été attribués exclusivement aux candidats du PCT et que les apparentés ou autres qui se réclamaient de la majorité ont été ni plus ni moins écartés. Avec le nouveau parlement aux couleurs du PCT à 90%, il est fort à parier que ce projet passera comme une lettre à la poste.

Une fois de plus Sassou n’envisage la gouvernance que par le prisme ethnique. Mettre en opposition les régions et les populations, tel est son crédo. Après avoir parachevé le travail de clivage ethnique entre les sudistes et les nordistes, il veut désormais annihiler toute contestation au sein des populations originaires du septentrion en opposant les Mbochis aux Kouyous. Il faut dire que le terreau est extrêmement favorable. De même qu’avec les sudistes il a insufflé aux peuples du nord ce qui était devenu un slogan, « Bakongo ba bomi Ngouabi », avec les nordistes il lui suffira d’exhumer la haine originelle des Kouyous issue de la traque du Capitaine Pierre Anga accusé de vouloir prendre le pouvoir aux Mbochis à travers le coup d’Etat réel ou supposé dont il était accusé et qui lui a valu le maquis et le massacre d’Ikonongo.

Ca serait faire preuve de naïveté que notre analyse se limite à une querelle de chef-lieu comme d’autres se querellent pour des clochers. La refonte des cartes des régions suscitées est à mettre en perspective avec le découpage électoral qui servirait les desseins de la succession du père Sassou pour son fils héritier Christel et les mauvais esprits et courtisans de la région. Sassou est parfaitement conscient qu’il ne tiendra plus la barre longtemps. Dette faramineuse, guerre du Pool, affaire des Biens mal acquis, crimes de sang, opposition au sein du PCT… Il lui faudra transmettre le flambeau à son fils pour assurer ses arrières et la tranquillité du clan. Seulement, Christel Denis Sassou Nguesso dit Kiki le zaïrois pour faire référence à son ascendance kinoise, est fortement contesté par les congolais. Et aussi curieux que cela puisse paraitre, c’est au sein des ressortissants de la Cuvette que la contestation de Kiki est la plus forte et que la menace, selon Sassou, est à venir.

Edo GANGA