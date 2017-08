Pool : Nouvelle organisation et business juteux pour les forces de Sassou.

Dans la guerre du pool, le CEMG Okoye est devenu le nouveau donneur d’ordres. C’est lui-même en personne qui appelle les commandants de détachement sur le terrain pour ordonner les bombardements et les zones à nettoyer. Quand BrazzaNews dit personnellement, c’est personnellement. Pas par procuration.

Ceux qui l’ont toujours décrit comme un militaire républicain se trompent depuis le début. Okoye milite pour la survie du régime à n’importe quel prix. Y compris celui des victimes innocentes du génocide du Pool.

Certains commandants de détachement sur le terrain s’interrogent sur son engouement nouveau dans ce conflit, au point de s’adresser personnellement aux hommes de troupe sur le terrain. Peut-être est-ce à cause de nombreuses victimes faites au sein de ses « enfants » du Groupement Para Commando (GPC) dont il commence à avoir l’habitude d’attribuer des médailles à titre posthume? (voir photo).

Outre les questions strictement « guerrières » (« sécuritaire » serait inapproprié au regard de la situation de chaos provoquée par l’armée tribale de Sassou sous les ordres du CEMG), Okoye est du nombre de ceux qui détournent les primes « ONU » du contingent congolais en RCA. Si les éléments déployés sont devenus des revendeurs de carburant et de diverses dotations reçues en RCA, c’est en grande partie en raison du détournement de leurs primes par la hiérarchie militaire avec à la tête Guy Blanchard OKOYE.

Outre le coût quotidien du déploiement des hélicoptères de combat dans les régions martyres du Pool et de la Bouenza (primes des pilotes, munitions, carburants…) qui dépassent les 70 millions de FCFA, il y a le coût hebdomadaire de « l’entretien » de chaque position des Forces Armées Congolaises qui s’élève officiellement à 10 millions de FCFA par semaine. Ce montant n’inclue pas les dépenses inhérentes aux troupes de la DGSP, ni à celles de la GR ou même de la Police et de la gendarmerie. Uniquement le coût des positions des FAC au sens habituel de l’expression.

Il y’a plus de 100 postes de combat des FAC dans le Pool. Postes disséminés dans près d’une cinquantaine de localités. En faisant un calcul rapide de 70 millions de FCFA par semaine auxquels on ajoute 10 millions hebdomadaires pour plus de 100 postes, depuis plus d’un an… Nous naviguons dans des sommes astronomiques.

Seulement nous sommes bien loin de la réalité. Le coût réel des dépenses évoquées ci-dessus est de moins de 3 millions par semaine. La différence « s’égare » systématiquement dans les poches du CEMG et de ses collaborateurs de la hiérarchie militaire.

Voici le menu réel ou la « PT » d’un soldat déployé dans le pool pour 10 jours :

5 maniocs, que l’on vend généralement à 250 FCFA au marché

2 Poulets

2 mossekas

1 aile de poulet (carton)

4 ou 8 boîtes de sardines

1kg de riz chacun

Les soldats sont tenus eux-mêmes de fumer les aliments frais au risque de les voir se décomposer.

Le conflit du Pool perdure pour 2 raisons. La première est la ténacité et la détermination des troupes ninjas (FALC) portées par la cause qu’ils défendent. La seconde est l’accumulation des échecs des forces tribales des FAC et autres milices de Sassou dont les moyens sont détournés par la hiérarchie pour laquelle cette guerre est devenue un business juteux qui ne devrait sous aucun prétexte s’arrêter de sitôt.

Dans tout ce business le commandant suprême des armées, Denis Sassou Nguesso, qui ne semble plus rien contrôler dans ce pays, est quotidiennement abreuvé de boniments par les membres du Conseil National de sécurité et l’Etat-major militaire qui réclament sans cesse des moyens pour faire face au conflit larvé du Pool et assurer la survie d’un régime qui touche à sa fin. C’est l’histoire du voleur volé.

