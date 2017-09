Les pneus motos, l’importance de les conserver en bon état

Comme vous le savez peut-être, les pneus d’une moto sont les réels sauveurs des motards. Un pneumatique en mauvais état peut coûter très cher dans la vie d’un conducteur puisque les gommes assurent l’adhésion de l’engin sur l’asphalte et les routes de l’Hexagone. Il est donc important de conserver des pneumatiques en bon état afin d’être assurer de rouler en sécurité, pour prendre de la vitesse ou même freiner. Il est donc important, pour chaque usager, d’entretenir très régulièrement sa machine avec, notamment, des vérifications régulières.

Généralement, les spécialistes recommandent de vérifier l’état des pneus une fois par semaine. Il faut regarder la bande de roulement, et voir si elle n’est pas craquelée, déformée, ou disposant de bosses. Dans ce cas, votre pneu n’offrira pas son rendement optimal et pourrait être dangereux à l’utilisation.

La pression est également importante. Un pneu trop bas ou trop haut ne tiendra pas convenablement la route et pourrait causer un accident. Dans ce cas, il est conseillé de vérifier la pression deux fois par mois, pour éviter tout problème. La pression est indiquée sur les pneumatiques, et dans le manuel d’entretien de chaque machine. L’équilibrage est également à vérifier, cette fois tous les six mois.

Concernant la profondeur des sculptures, il est important de les observer puisqu’elles témoignent de l’état d’usure du pneu. En cas de doute, il faut consulter l’avis d’un spécialiste. Plusieurs témoins d’usure sont incorporés aux différents pneus, par un triangle, une flèche etc. « Les témoins d’usure sont des petites bosses situées au fond des sillons principaux des pneus. Lorsque la hauteur de la gomme atteint la hauteur des témoins d’usure, cela veut dire que le pneu est à la limite d’usure légale de 1 mm. Il s’agit de la limite critique. Il faut impérativement changer vos pneus avant d’avoir atteint cette limite, car vos pneus ne vous garantissent plus sécurité, adhérence et performance » explique-t-on chez Speedway. En plus des dangers, les policiers peuvent punir d’une contravention de 90 euros.

Comme les pneus autos, il n’y a pas vraiment de nombre de kilomètres précis pour changer les pneus. Tout dépend de la route, des gommes, des motos, ou encore du style de conduite du motard. C’est pour cette raison qu’il est préférable, parfois, de changer qu’un seul pneu moto, puisqu’une charge trop importante, une mauvaise pression ou un problème d’équilibrage peuvent entraîner la déformation du pneu. Dans ce cas, les utilisateurs ont plusieurs options : soit se rendre en garage et payer des pneumatiques assez cher, ou se rendre sur des sites spécialisés comme Tirendo afin d’obtenir des prix défiants toutes concurrences.

Rouler avec des pneus usés augmente plusieurs facteurs à risque, comme la distance de freinage et en particulier sous la pluie, puisque les structures dégagent moins d’eau qu’un pneu en bon état. Et souvenez vous, d’après l’article R314-1 du code de la route, si vous roulez avec des pneus trop usés, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 135 €. De quoi faire réfléchir tous les motards, à l’heure des retours de vacances.

