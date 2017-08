Denis Christel Sassou Nguesso est dans la nasse. Tel est pris qui croyait prendre

Selon l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire de Denis Christel Sassou Nguesso, il n’est point mentionné le port du bracelet électronique. Par ailleurs la confiscation de son passeport est effective, il est donc interdit de sortir du territoire français. Nous sommes agréablement surpris de la consistance des pièces du dossier à charge contre lui. Les services de la DGST du Congo Brazzaville ont curieusement bien coopéré (1). Nos confrères proches du dossier soulignent avec gravité la fragilité psychologique et mentale de ce rejeton du criminel, violeur et voleur Sassou Nguesso.

La garde à vue a été une véritable rupture et un moment de vérité pour Christel Denis Sassou Nguesso qui a répondu aux questions des enquêteurs avec l’obséquiosité d’un enfant inculte privé de son père protecteur. Il est passé copieusement à table. La stratégie des avocats de Denis Christel Sassou Nguesso n’a que partiellement fonctionné. En effet celui-ci a déféré à la convocation des juges français pour éviter la délivrance d’un mandat d’arrêt international contre lui. Ce mandat d’arrêt serait politiquement et financièrement destructeur et très incommodant pour son avenir. En répondant à cette convocation il a voulu prouver au juge de sa bonne foi et de son entière coopération avec la justice française ; mais il avait oublié que dans ce dossier des BMA Denis Christel Sassou Nguesso apparaît comme le gros bonnet de cette organisation criminelle et mafieuse et laisser repartir un tel mafieux serait compromettre la procédure en cours. Je ferai un point de presse sur cette question début septembre.



La boulimie des privilèges indûment acquis par Denis Christel Sassou Nguesso et le sentiment d’impunité ont été contre productifs dans la stratégie de défense adoptée par celui-ci. On ne peut pas présenter au juge un titre de séjour français et se prévaloir des privilèges attachés stricto sensu par la possession d’un passeport diplomatique. Par ailleurs l’obtention d’un titre de séjour de quelque nature qu’il soit nécessite la présentation aux autorités préfectorales d’un passeport ordinaire. Le sieur Denis Christel Sassou Nguesso a présenté au juge un titre de séjour français donc un passeport ordinaire et un passeport diplomatique. Pour votre gouverne on ne peut pas obtenir un titre de séjour français avec un passeport diplomatique. Ainsi, rien que sur le plan administratif, Denis Christel Sassou Nguesso est apparu lors du débat contradictoire peu crédible. Ce qui a fragilisé ses garanties de représentation au regard des charges réelles et sérieuses versées au dossier.

Denis Christel Sassou Nguesso lors du débat contradictoire n’a pas pu expliquer les contours de la profession qu’il exerce au Congo Brazzaville du fait que la SNPC apparaît tantôt comme une société unipersonnelle tantôt comme une société d’État… Les nombreux comptes de la SNPC ont un caractère hybride donc opaque.

A la question de savoir pourquoi la SNPC n’a pas de compte ouvert au Trésor Public congolais monsieur Denis Christel Sassou Nguesso est apparu hagard et très abêti. Des sommes astronomiques volées ont servi à l’acquisition des biens meubles et immeubles…

Le placement sous contrôle judiciaire assorti des mesures privatives de liberté du sieur Denis Christel Sassou Nguesso est certainement un prélude à l’ouverture d’une procédure incidente à caractère correctionnel voire criminel.

Denis Christel Sassou Nguesso soucieux de son avenir politique s’est volontairement livré à la justice française non pas en bon père de famille « puisqu’au Congo il bénéficie de l’impunité criminelle et délictuelle consacrée par l’article 96 de la constitution » mais plutôt pour en finir et faire échec à l’épée de Damoclès qui pèse sur sa tête à savoir le mandat d’arrêt international aux conséquences politiques incalculables.

Me Sylvain SENDA

(1) Faut-il y voir la main de JDO, candidat à la succession? (NDLR)