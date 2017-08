Delvin N’Dinga, un retour en grâce est-il possible ?

Le joueur le plus expérimenté de la sélection nationale des Diables Rouges a connu une dernière saison compliquée en Russie, au Lokomotiv Moscou, alors qu’il sortait pourtant d’une saison qui avait auparavant convaincu les moscovites de l’acquérir définitivement. Peut-il retrouver du temps de jeu cette saison, alors que le championnat de Russie a déjà repris depuis plusieurs journées ?

Le joueur formé à l’AJ Auxerre, en France, a pourtant déjà derrière lui une solide expérience du haut niveau, et tout d’abord grâce au club bourguignon. En 6 ans passés au club, il aura participé activement en tant que titulaire à 3 saisons au plus haut niveau hiérarchique du football français, et notamment à la formidable saison 2009/2010 qui aura vu l’AJA renouer avec son glorieux passé en terminant à la troisième place de la Ligue 1, permettant à N’Dinga de participer à la Ligue des Champions l’année suivante et de se confronter pour la première fois au gratin européen.

Après son transfert à Monaco, il sera d’une grande importance dans la remontée du club en première division sous les ordres de Claudio Ranieri qui lui aura fait confiance tout au long de la saison. Pourtant, pour son retour en Ligue 1, Monaco choisit de prêter Delvin en Grèce, à l’Olympiakos, et il connaîtra là les deux saisons les plus fastes de sa carrière, puisqu’il sera de nouveau prêté au club du Pirée au mercato de l’été 2014. Avec deux titres de champion de Grèce à la clé, et même le doublé Coupe-Championnat en 2015, Delvin N’Dinga est un maillon fort de l’équipe grecque.

Mais il appartient toujours à Monaco, qui ne compte toujours pas sur lui malgré ses bonnes performances, et l’envoie cette fois au Lokomotiv, où il réussira une nouvelle fois une superbe saison, participant à presque toutes les rencontres de championnat. Le club de Moscou se décidera alors à l’engager définitivement à l’été 2016 mais, paradoxalement, il perd la même année sa place de titulaire, ne disputant que 9 rencontres de championnat, terminé à une décevante huitième place. Heureusement, N’Dinga et ses coéquipiers sauveront leur saison par une victoire finale en Coupe de Russie, permettant au club de se qualifier pour l’Europa League cette année, une compétition dont ils ont fait une priorité même s’ils sont loin d’être favoris, comme le prouve leur cote de 150 contre 1 sur BetStars.

Le championnat de Russie 2017-2018 a déjà repris depuis 6 journées, et si le Lokomotiv Moscou est actuellement troisième, ne venant de perdre son premier match de la saison que lors de l’ultime journée, Delvin N’Dinga n’a pas participé à la moindre rencontre. Le plus inquiétant est que peu de clubs ont eu l’air de se manifester pour sortir le congolais de l’impasse dans laquelle il semble se trouver, à moins qu’il n’ait l’ambition de séduire le coach Yuri Semin de lui redonner sa chance rapidement.

Alors que le Congo est toujours en lice pour une qualification historique en Coupe du Monde, même si le dernier tour a mal commencé avec deux défaites initiales contre l’Égypte et l’Ouganda, les Diables Rouges ont plus que jamais besoin de l’expérience de leur milieu de terrain, mais celui-ci doit jouer en club pour arriver en forme lors des prochains matchs de qualifications pour la Coupe du Monde qui aura lieu… en Russie. La double confrontation périlleuse contre le Ghana, le 28 août et 2 septembre prochain, s’avérera décisive pour la suite de l’aventure. Et si Delvin N’Dinga a l’esprit perturbé par l’incertitude de son avenir en club, c’est un atout en moins pour notre équipe nationale. Le temps presse pour Delvin…

