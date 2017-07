Zacharie Charles BOWAO : INTERVIEW

Réponses du Professeur Charles Zacharie Bowao aux questions de Jonathan Peillath!

Question n°1 : Comment appréciez-vous la déclaration du président Sassou « il n’y a pas une crise politique dans le Pool » ?

Les interviews avec Marc Perelman de France 24 et avec Dénise Epoté de TV5 indiquent à quel point M. Denis Sassou Nguesso est le principal artisan de la tragédie que vit notre pays. C’est le comble de l’irresponsabilité. Il y a une crise sécuritaire et humanitaire dans le département du Pool depuis le 04 avril 2016, date de la proclamation des faux résultats de l’élection présidentielle anticipée. Depuis, le Pool est dans un état d’urgence inavoué. On est dans l’illégalité de la légalité, donc dans le faux. Mais, les faits sont têtus. Le Gouvernement illégitime vient de reconnaitre ce contexte d’urgence à la suite du Rapport d’évaluation des Nations Unies du vendredi 23 juin dernier. Plus de 81000 déplacés dûment recensés (en fait c’est peut-être bien plus) ; une situation de malnutrition à plus de 17% (le seuil tolérable est de 15%); Des villages entiers saccagés ; l’administration désarticulée ; le système scolaire désorganisé, les hôpitaux abandonnés ; des infrastructures détruites ; interruption du transport ferroviaire entre Brazzaville et Pointe-Noire ; les populations prises en otage dans les forêts ; et qui plus est, des morts civils et militaires à n’en point compter. Tortures, traitements inhumains et dégradants, viols et autres vols, tout fait signe à des crimes contre l’humanité, voire à un génocide. C’est inacceptable. La crise est d’autant plus politique qu’elle procède du holdup présidentiel de l’année dernière. S’il n’y avait pas eu changement illégal de la Constitution, on n’en serait pas là …

Question n°2 : Qu’aurait-il dit à la place ? Pourquoi ?

M. Sassou n’est pas dans la psychologie d’homme d’Etat. Il est dans le faux en se maintenant au pouvoir par les armes, contre toute possibilité d’alternance démocratique. N’est pas Nelson Mandela qui veut, pour savoir se faire violence au nom de l’intérêt général et de l’humanité de l’homme. Or, le geste et la parole de M. Sassou expriment la volonté de puissance d’un système autocratique dont il est le metteur en scène. Il aurait pu prendre de la hauteur face à ces morts civils et militaires et dire : Ça suffit ! Ainsi, le pays s’offrait la voie salutaire d’un dialogue politique inclusif. C’est la voie de la sagesse que le monde entier lui conseille. Les congolais l’espéraient. Hélas, l’arrogance prend le pas sur l’humilité. Le pouvoir de la tragédie se dévoile sans faux-fuyants. France 24 et TV5 nous renvoient l’image d’un surhomme qui se calfeutre dans le surréalisme d’un acteur qui s’empêtre dans la tragicomédie. C’est pitoyable ! A la manière de Charles De Gaulle, M. Sassou aurait pu dire aux congolais une chose : « Je vous ai compris et Je me retire ! ». Il s’éloigne chaque jour de la grande porte de l’histoire, quitte à entreprendre une dévolution monarchique d’un pouvoir tyrannique, mais qui sublime le faux en se proclamant démocratique. Et tant pis pour le reste !

Question n°3 : Cela entraine quel impact à l’environnement politique congolais ?

La geste présidentielle est surréaliste. La posture communicationnelle de M. Sassou développe chez le congolais un sentiment paradoxal, à savoir la peur des armes et le refus de la résignation. Pourtant, la volonté de changer les choses se lit dans les visages. On est dans une insalubrité publique où se conjuguent la crise politique postélectorale dont le Pool est l’arbre qui cache la forêt et la crise économico-financière dans le retard consolidé des salaires, des pensions et des bourse est le (rétro) viseur d’une implosion sociale latente. Il y a un tel brouillage de repères que toutes les peurs sont permisses aux niveaux des simples gens. Devant le besoin de survivre, les élites infantilisées s’adonnent à des hypocrisies et à des renoncements blâmables. L’appât du gain conforte la rareté éthique dans les régies financières, au sein de la force publique et à l’échelle du pouvoir judiciaire. La capacité d’anticipation des pouvoirs publics est anesthésiée. Les institutions en place exècrent dans la paralysie et excellent dans le culte de la personnalité du chef. Dans cette atmosphère suffocante, l’Opposition républicaine soutenue par l’écrasante majorité des citoyens, refuse de s’accommoder du Coup d’Etat anticonstitutionnel et du holdup présidentiel. C’est cette Opposition là que le pouvoir traite de radicale comme si la gouvernance par les armes n’était pas la plus radicale des stupidités. Puisque cette Opposition républicaine est insignifiante, pourquoi lui interdire d’organiser des réunions ou autres manifestations pacifiques ? Pourquoi interdire à ses principaux dirigeants, par le seul fait du Prince, le droit de circuler librement à l’intérieur comme à l’extérieur du Pays ? Ceux d’entre nous qui ont chacun droit au passeport diplomatique en sont royalement privés.

Question n°4 : Sassou a dit ne pas négocier avec les bandits. Comment envisager une solution à cette crise ?

M. Sassou sait qu’il se trompe de démarche. La malice constitue le revers argumentatif de la Kalachnikov et du canon. Tout justifie la violence d’Etat. Pourtant personne n’est dupe. Cela fait une année et trois mois que les forces armées et leurs supplétifs sont à la recherche d’un bandit avec qui, par le passé, la paix a été négociée. Non, la violence d’Etat qui se confond à la volonté de puissance d’un individu, est la pire réponse à une crise politique, voire sociétale. Le pays est bloqué. Ne nous voilons pas la face. Le dialogue politique inclusif aurait pu créer les conditions d’une véritable réconciliation nationale. La guerre classique se termine toujours sur une table de négociations entre le gagnant et le perdant. A plus forte raison lorsqu’il s’agit d’une espèce de guerre asymétrique. La Colombie est une parfaite illustration. Refuser le dialogue inclusif c’est créer, à plus ou moins court terme, les conditions d’une perte de pouvoir, soit au travers d’un coup d’Etat militaire (de Palais ou pas), soit à la faveur d’une insurrection révolutionnaire ou populaire. La fiction historique d’une « monarchie républicaine » est une aberration. L’avenir nous dira !

Question n°5 : Sassou a promis la transparence aux législatives de juillet prochain. Comment analysez-vous cette promesse ?



Je n’ai détecté aucune trace de transparence dans ce que dit M. Sassou. C’est bien dommage. Ce qui est constant et transparent dans le geste et la parole présidentielle, c’est son mépris pour l’Opposition républicaine et sa méprise sur ses dirigeants que nous sommes, nous les Opposants à « son » pouvoir. Je ne parle pas de l’Opposition collaborationniste ou « constitutionnelle » qui s’est inclinée, par dépit ou par hypocrisie, devant le coup d’Etat anticonstitutionnel et le holdup présidentiel. Cette Opposition-là se dit prête à participer à la mascarade électorale annoncée. En vérité, il s’agit d’une Opposition du pouvoir. Devant l’insalubrité publique ambiante, le refus de mettre en place une Commission électorale véritablement indépendante et la guerre du Pool, la Fédération FROCAD-IDC-CJ3M, refuse l’organisation d’une élection qui ne sera ni libre, ni transparente, ni régulière. Dans la logique du coup de force permanent et du clientélisme clanique, celle qu’affectionne M. Denis Sassou Nguesso, nous assistons à une atteinte en règle à la cohésion républicaine et à un recul du sentiment de solidarité nationale. C’est un acte obligé, un de plus, dans le spectacle affligeant du Coup d’Etat anticonstitutionnel. Un pas qui nous éloigne de l’apaisement politique et social. Si tant est que nous avons besoin d’un tout petit peu d’éthique en politique, alors nous refusons de cautionner ce retour vicieux à ce que la Conférence Nationale Souveraine de 1991 avait refoulé en proclamant solennellement : « Plus jamais ça ! ». C’est pourquoi à travers la Déclaration N°005 du 26 mai 2017, le Conseil Fédéral FROCAD-IDC-CJ3M dénonce la convocation des élections législatives et locales comme atteinte à la solidarité nationale et à la cohésion républicaine et exige la tenue d’un dialogue inclusif sous l’égide de la communauté internationale en vue de sortir le pays de la crise actuelle.

Question n°6 : Il n’y a pas de prisonniers politiques au Congo a dit Sassou, partagez-vous cette assertion ? Si non pourquoi ?

Jean Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, candidats à l’élection présidentielle, ainsi que 131 dirigeants et militants de l’Opposition sont en prison pour, dit-on, « atteinte à la sécurité de l’Etat ». Universellement, on entend par prisonnier politique une personne emprisonnée pour des motifs politiques, c’est-à-dire pour s’être opposée au pouvoir en place par une action armée, ou autrement violente. Dans le cas précis de notre pays, il y a eu un changement illégal de la Constitution du 20 janvier 2002 et un holdup présidentiel le 04 avril 2016. Jean Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa se sont illustrés contre ces deux événements qui ont déstabilisé et décrédibilisé notre pays sur la scène internationale. Malgré toutes les démarches subjectives du Pouvoir, ces deux candidats refusent de reconnaitre la pseudo-victoire du candidat Sassou. C’est pour ces motifs politiques et d’opinions qu’ils sont arbitrairement détenus en prison. Encore que les infractions ne sont même pas constituées. D’où l’incapacité du pouvoir à organiser un procès. Ce sont bien des prisonniers politiques ou d’opinions. Ici prospère l’intolérance politique sur le fonds de commerce d’une instrumentalisation clanique du jeu politique, d’un affairisme honteux et d’une gouvernance publique corrompue et militarisée. Nous disons NON à ce pouvoir de la tragédie.

Question n°7 : Un éclairage sur votre marche citoyenne du 08 juin 2017…

Oui. La manifestation citoyenne du 08 juin 2017 s’est déroulée sous le slogan « Je suis le Congo. Je suis le Pool ». Autrement dit : Pas d’élections au Congo sans arrêt de la guerre dans le Pool et sans libération des prisonniers politiques, pour que Vive le Congo un et Indivisible. Certains organes de presse ont qualifié de «comble du ridicule », la marche citoyenne organisée par la Fédération de l’Opposition Congolaise à l’aune de la Journée de la Réconciliation Nationale. Cette presse partisane s’appuie sur le fait que cette manifestation n’était pas autorisée par le Préfet de Brazzaville, mais aussi sur le nombre modeste des participants. Toutes nos démarches officielles en vue de manifester pacifiquement sur la place publique ou en salle, n’ont obtenu à ce jour qu’une fin de non-recevoir de l’autorité préfectorale. La manifestation citoyenne du 08 juin 2017 est, par conséquent, un acte de désobéissance civile face à un régime autoritariste, qui n’accorde à l’Opposition politique que l’aliénation du silence ou l’aveuglement de la soumission. La manifestation citoyenne du 08 juin 2017 ne concernait à dessein que la soixantaine des dirigeants du FROCAD, de l’IDC et de la CJ3M. A ces dirigeants, se sont joints des jeunes citoyens, dont une partie a été orientée vers le siège du MSD où devrait se tenir un point de presse. Une autre partie attendait à la place du souvenir pour le dépôt de la gerbe de fleurs en mémoire des morts civils et militaires de la guerre du Pool. Enfin, une dernière partie a accompagné les dirigeants pendant la marche, en occupant les trottoirs en vue d’échapper aux éventuelles représailles. En une heure et 16 minutes, nous avons marché sur l’avenue des AET. Nous avons marqué une halte sur le Boulevard Alfred Raoul. Nous avons, enfin, déposé la gerbe de fleurs au pied du monument dédié aux victimes de l’intolérance politique, sise devant la Préfecture de Brazzaville.

Question n° 8 : Il n’y a donc pas eu d’incidents avec la Police ?

En fait, tout était fini quand est arrivée sur les lieux une vingtaine de véhicules pleins de policiers armés. Ils ont froissé notre banderole et dégagé notre gerbe de fleurs. Le point de presse prévu ce jour-là n’a pas pu se tenir parce que les dirigeants de l’Opposition ont été embastillés pendant quelques heures au domicile de la Présidente Munari, encerclé par une quinzaine d’autres véhicules de policiers. Au même moment, au lieu où devrait se dérouler le point de presse, on a constaté la présence massive de policiers en tenue ou en civil. Les policiers ont arrêté et conduit au Commissariat Central 20 jeunes gens qui ont été libérés le soir. Comme il fallait s’y attendre, toutes les initiatives pacifiques envisagées par la Fédération de l’Opposition Congolaise en faveur de la Journée de la Réconciliation Nationale sont étouffées dans l’œuf, la Force Publique étant déployée à tout bout de champ. Nous ne le dirons jamais assez, le Congo est en état de siège, et le département du Pool particulièrement en état d’urgence.

Quant à la liberté de presse, elle vaut ce qu’il en est d’un pouvoir dictatorial, avec des journalistes écroués pour n’avoir fait que leur travail. Le cas de Christ Fortuné Ndombé est emblématique. Signalons que le matériel de travail du reporteur attitré de cette manifestation a été confisqué. Pourquoi donc tant d’histoires autour d’une manifestation sans intérêt populaire ? La marche de la résistance citoyenne du 08 juin 2017 a été une belle frappe chirurgicale. Elle a eu pour conséquence l’annulation des manifestations officielles. Encore que la symbolique du lavement des mains au terme de la Conférence Nationale Souveraine de 1991, ne saurait s’accommoder du triomphe de l’Etat de non droit. Loin s’en faudrait !

Un dernier mot ?

Plutôt que de faire de la propagande au service d’un pouvoir dont la gouvernance approximative hypothèque gravement l’avenir du pays, les organes de presse devraient faire preuve d’indépendance critique dans l’analytique des faits. Le Congo est une autocratie dont le dispositif sécuritaire déjà mis à mal dans le Pool, peut être défié partout, y compris en plein cœur de la capitale politique. Le pouvoir minoritaire ne peut avoir éternellement raison de la volonté populaire de libération nationale. L’heure des mobilisations citoyennes à grande échelle a sonné. Attendons de voir.

Je vous remercie !