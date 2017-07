Les Nguesso se prennent pour les Rothschild et Rockefeller

Les Nguesso se prennent pour la famille Rothschild et Rockefeller qui ont financé l’esclavage en payant tous ceux qui ont participé à rendre leur projet macabre possible. Pensez-vous que l’extinction des indiens d’Amérique était un hasard ? Et aujourd’hui encore, soutenus par les européens indifférents, Sassou génocide le Congo, toutes les régions vont y passer.

Les Mbochi totalisent 3400 morts proches du pouvoir et disparus que les associations des mères pleurent encore. Les Makoua ont fait un recensement grave et ils sont moins de 12000 habitants. Les Mbéti, pourtant très proches du pouvoir, sont tombés à 1230 familles.

Chez les Téké, c’est indéchiffrable. On dépasse les 7600 corps disparus dont 2310 dans les morgues. La plupart des cadres, intellectuels et jeunes diplômés vivant au Congo et en Europe ont été systématiquement mis hors jeu.

Chez les Kouyou, le comité coutumier est en crise. Les membres dignitaires de la tribu sont en train de mourir lentement pour être remplacés par des notables aux mariages Mbochi assumés et l’armée coutumière s’est réduite à 28 guerriers de lignés royale, information tenue secrète par les autorités.

On dénombre 2011 morts dans la Likouala, les autopsies sont pour 90% des AVC et des recherches poussées sur 20 cas ont trouvé des substances dérivées du cyanure, substances nuisibles au système respiratoire et cardiaque. La Likouala abrite essentiellement des Sangho, Dondo, Bobangui de Centrafrique, Mbeti, Pygmée, Mongo et Bassa du Cameroun. Les veillées mortuaires sont récurrentes.

Les plus désastreux des crimes sont ceux du Pool bombardé par les hélicoptères. Les Lari, portant le chapeau pour nous tous, perdant 750 000 habitants à la guerre de 1997, aujourd’hui la communauté internationale compte 81 000 déplacés sur 280 000 habitant, mais tous se demandent ou se trouve les 200 000 autres restants. Dans les charniers ?

Les Bembé nous ont fait savoir qu’il n’y avait que des morts naturelles et en allant juste au service funéraire de Madingou, les files d’attentes et les cas de morts par balles ont sautés aux yeux. La junte militaire y sème la terreur et veut faire porter le chapeau aux ressortissants du Pool qui sont innocents.

Le Kouilou et la Lekoumou traversent une flambée de violences suite au rapport de Nation Unis qui dispose d’un dossier qui met en lumière que plus de la moitié de la population a été menacée par les autorités, que toutes ces personnes ont un proche ayant été victime du pouvoir de Sassou et les populations du Niari n’ont eu d’issu qu’en se réfugiant au Gabon voisin jusqu’ici mais Sassou en fait une histoire personnelle… Il veut ses 100000 morts qui lui permettront de se maintenir au pouvoir selon son sorcier pasteur Nigerian.

Combien de Congolais du Sud au nord ont été ainsi massacrés au cours des opérations dites « Colombes I et II », « Hadès », « Hérode », « Mouebara”, « Mouebara 2 » etc., au cours desquelles un homme, un mercenaire françafricain, a très activement participé ? Cet homme s’appelle Jean-Paul PIGASSE, est l’amant de Belinda AYESSA des dépêche de Brazzaville et a eu 2 enfants avec Denis SASSOU NGUESSO.

Aujourd’hui nous reconnaissons notre union grâce à la jeunesse du nord qui a marqué son engagement contre le pouvoir et les différentes actions de résistance du sud pendant ces législatives truquées. Maintenant que nos valeurs sont communes, avançons et ne nous faisons plus diviser par Sassou!!!

Mokambo Jean Bedel