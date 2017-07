Une grande victoire pour tous les détenus politiques du Congo-Brazzaville

La procédure devant le Conseil des droits de l’Homme de Genève, entreprise par Me Dominique INCHAUSPE, Avocat franco-américain du Barreau de Paris choisi par le Président Jean-Martin Mbemba, vient de porter ses fruits.

En effet, par décision en date du 25 avril 2017 rendue publique fin juin, le Groupe de Travail sur la Détention Arbitraire(GTDA), organe du Conseil des droits de l’Homme agissant sous l’autorité du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, saisi en 2016 par Me INCHAUSPE dans l’Affaire du Ministre Mbemba, du Colonel Mbango, de l’huissier Samba Mountou, du Gendarme Mabary et autres, mis à plat toutes les décisions prises par les services de la DGST et par les juridictions congolaises, y compris la Cour Suprême.

Ainsi, après analyse de tout le dossier contenant des preuves de tortures atroces, des violations des délais de garde à vue et des délais d’instruction comme de jugement, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a communiqué tout le dossier au Gouvernement congolais pour recueillir ses observations dans le délai de deux mois. Au bout de trois mois, le Gouvernement congolais n’a pas répondu. Il a donc signifié par là qu’il n’avait rien à dire. Donc tout est exact. L’Avis est clair sur tous ces points comme il ressort du texte publié par le Haut Commissariat aux droits de l’Homme. On peut lire en effet :

« 5. D’après la source, MM. Mbango, Mountou Loukossi et Mabary font l’objet d’une détention arbitraire depuis leur arrestation. Depuis lors, ils ont d’abord été tous les trois détenus à la Direction générale de la Sûreté territoriale(DGST) jusqu’au 13 juin 2013, sans que leurs avocats ne puissent les rencontrer. Puis, ils ont été transférés à la maison d’arrêt de Brazzaville, où ils sont encore en détention provisoire à ce jour.»

« 6. Le procureur a initialement ouvert une information judiciaire à leur encontre pour vol à main armée, détention illégale d’armes de guerre, atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, complicité et association de malfaiteurs. La source relève que les trois personnes mises en cause protestent vigoureusement leur détention et clament leur innocence. »

« 7. Selon la source, MM. Mbango, Mountou Loukossi et Mabary ont tous les trois fait l’objet de mauvais traitements peu après leur arrestation. »

« 26. La source allègue que les conditions entourant la privation de liberté de MM. Mbango, Mountou Loukossi et Mabary violent le droit à un procès équitable. Dès lors, la source considère que leur détention est arbitraire au titre de la catégorie III des méthodes de travail applicables à l’examen des cas soumis au Groupe sur la détention arbitraire. »

« 27. Comme indiqué ci-dessus, le Congo n’a pas répondu à la communication qui lui a été adressée le 20 Janvier 2017. »

« 29. Les règles de la preuve sont définies dans la jurisprudence du Groupe de travail. Lorsque la source établit une présomption de violation des règles internationales constitutive de détention arbitraire, la charge de la preuve incombe au Gouvernement dès lors que celui-ci décide de contester les allégations (voir A/HRC/19/57, par. 68). En l’espèce, le Gouvernement a décidé de ne pas contester les allégations à première vue crédibles formulées par la source. »

« 30. La source a produit un récit cohérent qui coïncide avec l’information à disposition du Groupe de travail. Cette information est soutenue par une série de preuves découlant de la procédure judiciaire. Le Groupe de travail est dès lors convaincu que la source est fiable et le Gouvernement n’a pas contesté les allégations. Le Groupe de travail va donc apprécier la situation sur la base des faits comme présentés par la source. »

« 36. Le Groupe de travail est préoccupé par la situation au Congo en matière de détention. Il invite donc l’Etat à considérer la possibilité pour le Groupe de travail de venir conduire une visite pour l’aider dans un dialogue constructif à améliorer son cadre juridique pour prévenir la détention arbitraire.

« 37. Compte tenu de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant :

« La privation de liberté de MM. Mbango, Samlba Mountou Loukossi et Ismaël Chrislain Mabary est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 7, 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et relève des catégories I et III. ».»

« 38. Le Groupe de travail demande au Gouvernement du Congo de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier sans tarder à la situation de MM. Mbango, Mountou Loukossi et Mabary et la rendre compatible avec les normes internationales applicables, notamment celles énoncées dans le Pacte. »

« 39. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’espèce, la mesure appropriée consisterait à libérer immédiatement MM. Mbango, Mountou Loukossi et Mabary et à leur accorder le droit d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation, conformément au droit international. »

Le Congo est donc obligé d’exécuter les Recommandations du Groupe de travail comme cela ressort des intitulés 42 et 43

(42…Le Groupe de travail se réserve néanmoins le droit de prendre des mesures de suivi si de nouvelles informations préoccupantes concernant l’affaire sont portées à son attention. Cela lui permettra de faire savoir au Conseil des droits de l’homme si des progrès ont été accomplis dans l’application de ses recommandations ou si, au contraire, rien n’a été fait en ce sens).

« 43. Le Groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l’Homme a engagé tous les Etats à coopérer avec lui et les a priés de tenir compte de ses avis, de faire le nécessaire pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et de l’informer des mesures prises à cette fin. »

Prochainement nous allons publier l’Avis dans son intégralité. Nous informons nos lecteurs que cet Avis existe en français, en anglais, en espagnol, en russe et en chinois.

Fait à Paris, le 5 juillet 2017

Association française de soutien aux prisonniers politiques au Congo-Brazzaville

Cconsulter la décision de l’ONU