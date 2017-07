Gouverner par les slogans

Le Congo Brazzaville a le malheur d’être présidé par un marxiste reconverti en rien, habile à faire manger les slogans à la population. En 1979 lorsqu’il prit le pouvoir en évinçant Yhomby-Opango, son frère du coin, Sassou Nguesso avait promis des monts et merveilles aux congolais par le slogan « vivre durement aujourd’hui, pour mieux vivre demain ». Il s’en est suivi le slogan « autosuffisance alimentaire d’ici l’an 2000 ». Après 33 ans de gouvernance, la galère partage toujours le quotidien des congolais. Que n’avons-nous pas entendu ? «Le chemin d’avenir», «La nouvelle espérance» et «La nouvelle république» sont autant des visions révolutionnaires prônées par Sassou Nguesso pour appâter les congolais. Ceux-ci se sont accommodés à attendre le soir du 31 décembre de chaque année, les annonces tonitruantes du Président de la République, annonces censées améliorer leur quotidien.

Ce qui est constant, l’homme n’a jamais su garantir la paix, ni la sécurité, ni la stabilité, ni moins encore le développement du pays. Il n’a jamais réussi à rénover l’administration publique, ni su promouvoir la bonne gouvernance en son sein. La transparence dans la gestion des affaires publiques n’apparaît que dans les slogans. La consolidation et le développement des infrastructures de base, notamment via la municipalisation accélérée est un gouffre financier où les opérateurs économiques excellent en ne laissant que des éléphants blancs. Le développement et la modernisation de l’agriculture sont des rêves pieux du monarque d’Oyo qui préfère faire appel aux brésiliens pour lui tenir son ranch et les marocains pour lui tenir ses plantations. La décentralisation administrative a été un moyen pour caser les griots du Parti congolais du travail, qui s’illustrent années après années par des comportements sociaux déviants. Le favoritisme, le clientélisme, la corruption, la concussion, la gabegie, le pillage et le bradage éhontés des richesses nationales constituent le mode de gestion de l’Etat du PCT « ebonga ébonga té toujours meilleurs ». Avec la « politique du ventre », les antivaleurs s’enracinent dans le pays, comme s’enracine Sassou au pouvoir. L’école et l’université sont dans une situation de précarité incompréhensible et chronique : manque de matériel, pas de tables, de bancs. « Rien que dans ce secteur de l’éducation, pour l’année 2011, parmi les cinquante-cinq investissements (qui devaient être faits), trente-cinq n’ont pas été réalisés, soit 63,44% de taux de non-exécution »[1].

Le tribalisme et le régionalisme se perpétuent comme jamais. L’exemple le plus patent de ces faits, c’est dans l’armée. La république du Congo est divisée en douze « départements », sur 47 Généraux que compte le pays, le département de la Cuvette d’où est natif Sassou Nguesso compte à lui seul 25 Officiers Généraux. Allez y comprendre. La force publique du pays totalement « ethnisée mbochis », est loin d’être républicaine. Depuis deux décennies, elle excelle par le pillage, des viols, des arrestations arbitraires et des massacres des populations de la région du Pool. Nous avons encore en mémoire les 350 disparus du beach Brazzaville, tous originaires du Pool. Disparitions pour lesquelles personne n’a été condamné. Tout un bataillon congolais chassé de la Centrafrique pour vol et viol. Quelle honte !

Je ne sais pas faire des compliments à un homme qui n’a jamais tenté d’éradiquer le chômage de masse, un homme qui pousse les jeunes à l’exil du fait de sa violence et de son incapacité à pacifier le pays. Ses fameux programmes de société ont produit le désastre actuel du Congo-Brazzaville. La paix, la stabilité et le progrès se font toujours attendre. L’homme qui aime s’appeler « l’homme des actions concrètes » n’est qu’un imposteur qui gouverne par les slogans. Dans un pays où tout est sens dessus dessous, Sassou Nguesso a même le toupet de décréter une émergence du pays à l’horizon 2025.

Le Congo-Brazzaville se porterait mieux s’il advenait de mettre au placard tous les caciques de ce régime tyrannique et militaro-mafieux incarné par Sassou Nguesso et son clan. La paix et le développement du Congo interpellent toute la conscience aussi bien collective qu’individuelle. Ici ou là-bas, ailleurs et partout, les congolais doivent lutter pour rompre définitivement avec l’amateurisme et l’immobilisme du pouvoir de Sassou Nguesso. Les congolais doivent se lever maintenant pour chercher à changer la donne, et même maintenant, c’est beaucoup tard.

« Seule la lutte, libère !» disaient nos mères. « La victoire aime l’effort », me disait mon père.

Serge. BAGAMBOULA

Militant congolais pour la démocratie et la justice sociale

