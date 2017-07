L’Eglise Evangélique du Congo, dernière conquête du pouvoir?

L’heure est grave au sein de l’Eglise Evangélique du Congo. Une tentative de récupération des restes mortuaires de la dépouille du défunt Révérend Pasteur Daniel Ndoundou est en cours. Ce dernier repose en paix dans la cité missionnaire protestante évangélique de Ngouedi (département de la Bouenza), pas loin de Loutété, sur les hauteurs.

Ce projet en cours de réalisation se concocte avec la complicité de certains responsables de l’EEC et des membres du bureau synodal de cette communauté chrétienne. Il s’agit ici d’un projet conçu par le pouvoir et destiné à des fins mystico maçonniques pour la pérennisation du pouvoir du clan aux affaires.

A l’occasion du centenaire de la mission protestante de Kolo (Mouyonddzi) l’année dernière, festivités dont BrazzaNews avait déjà dénoncé les compromissions de l’EEC ici, de fortes sommes d’argent avaient été remises par Antoinette Sassou Nguesso venue tout droit d’Oyo au pasteur Edouard Moukala, président de l’EEC. Des querelles avaient même surgi au sein des responsables et pasteurs de l’EEC concernant le partage de ce pactole. Ce qui avait scandalisé nombre de fidèles et poussé la veille éthique de l’EEC au droit de réponse consultable ici. L’EEC, par cet argent, venait tout simplement d’être vendue au pouvoir.

Aujourd’hui les fidèles sont désemparés. Entre compromission et pouvoir de l’argent, l’EEC dilue ses valeurs et se lance dans un business juteux qui ne dit pas son nom. Une espèce de négoce entre les responsables de l’EEC et les autorités actuelles du Congo Brazzaville. Les fidèles floués ont eu la grande surprise ce jeudi 22 juin de voir les responsables de l’EEC accepter d’organiser une messe d’action de grâce en hommage aux soldats congolais morts au Combat. Messe qui a été mise en perspective avec le supposé 52ème anniversaire des Forces Armées Congolaises. Les fidèles de l’EEC sont d’autant plus choqués que leur communauté ne célèbre habituellement pas de messes d’action de grâce, contrairement à la communauté catholique congolaise. En outre, les protestants congolais n’ont jamais organisé de culte pour les victimes Pool. Selon certaines sources, des mauvaises langues arguera sûrement l’EEC, la contrepartie de ce deal pour le président de l’EEC a été d’installer une nouvelle paroisse évangélique dans la ville d’Oyo avec l’affectation d’un pasteur.

Notons que le pasteur Moukala a toujours gardé le silence face aux massacres perpétrés par les militaires dont il a permis la célébration d’une messe, quand l’Eglise catholique en la personne de l’Evêque Louis Portela Mbouyou a condamné les tueries qui s’y déroulaient et le déplacement des populations sinistrées. Pour la direction de l’EEC l’équation semble se réduire à « tout pour les bourreaux et rien pour les victimes ».

Comble du mépris pour la communauté des croyants congolais, cette messe qui s’est tenue dans l’enceinte de la paroisse évangélique protestante de Mayangui (plateau des 15 ans) avait pour invité officiel l’amiral Jean Dominique Okemba (JDO) et plusieurs autres officiers de l’armée congolaises impliqués dans les massacres du Pool. Il s’agit d’une première dans l’histoire de l’EEC qui a sauté les deux pieds joints dans le piège tendu par le pouvoir pour la maintenir dans son escarcelle. Une honte pour les responsables de cette communauté qui ne méritent pas leurs pieux fidèles attachés à la parole, déçus par des administrateurs plus enclins à laisser prospérer le crime et l’arbitraire au nom du « nguiri tout-puissant », cette idole qui a remplacé le Très-Haut dont ils sont censés partager et pratiquer la Parole. Qu’en pensera la veille Ethique de l’EEC qui est prompte à défendre, en la personne de E. Elion-Mavoungou, les choix moralement condamnables de la direction de cette communauté ?

