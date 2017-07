Législatives 2017: Candidats investis par le PCT.

La liste des candidats investis aux législatives par le PCT est loin d’être une surptise car il s’agit à de très rares exceptions de noms déjà connus. Seulement il est curieux de constater que des fidèles défenseurs de cette famille politique ont été exclus car absents de la liste.

Où sont donc les noms de Frères pros PCT comme: Justin Koumba, Alain Akouala, Grégoire Lefouoba, Antoine Ngakosso, Pierre Ngollo, Juste Moundele, Thierry Moungalla, Romi Oyo, Romuald Moumbenda, Hydovert Mouagni, Damien Miakassissa, Lambert Ndouane, madame Opimbat, Arnaud Mafoua du PCT France ? Que s’est-il passé ? Qu’est ce qui n’a pas marché ?

Sont investis candidats du PCT aux élections législatives qui vont se dérouler dans une partie du Congo :

Département de la Bouenza :

Madingou: Placide Moudoudou qui devient membre du PCT et donc parachuté.

Département de Brazzaville :

Moungali 2 : Inès Ingani, ministre médiocre, devient membre du PCT et donc parachutée. T

Talangaï 5 : Claudia Ikia Sassoua avec un précèdent bilan des plus nuls prône le changement. Encore une parachutée. Ce qui est tout a fait normal pour une fille dde dictateur.

Département de la Cuvette :

Oyo : Denis Christel Sassou Nguesso dont le bilan est égal à zéro et qui a brillé par ses qualités de kleptomane a également été parachuté car né avec le bon nom de la cuisse infidèle et perverse de son père.

Boundji : Denis Gokana, bilan zéro et voleur

Makoua : Firmin Ayessa, bilan zéro et traître des gens de Makoua au service de Sassou.

Tchikapika : Jean Jacques Bouya, ministre incompétent et voleur plus connu par l’immensité de sa bedaine que pour son effort dans le travail. Bilan non pas nul mais négatif. Il fallait le faire.

Owando : Gilbert Ondongo, bilan zéro et ministre voleur.

Département de la Sangha:

Ouesso 2 : Léonidas Mottom, ministre pornographe, devient membre du PCT et donc parachuté.

Département du Niari:

Dolisie 2 : Juste Bernardin Gavet, parachuté pour faire plaisir aux jeunes du PCT et de la Force Montante Congolaise (jeunesse du pct).

Yaya: Emile Ouosso, ministre fantôme parachute car grand maitre maçon.

Département des plateaux:

Mpouya : Raymond zéphirin Mboulou, ministre qui pour assouviir ses mampouyas s’adonne au détournement de mineurs. Ce complice de Sassou est remercié pour sa fidélité et sa complicité dans la fraude électorale. Il est devenu membre du PCT pour la circonstance, donc parachuté.

Ongogni : Le suppléant est Yves Moundele Ngollo fils de la ministre Adelaïde Moungani et du général Moundele Ngollo. Il devient membre du PCT parachuté.

Ollombo 1 : Itoua Bruno devient membre du PCT. Bilan zéro et ministre voleur.

Gamboma : Hugues Ngouélondélé, le plus minable des maires de la capitale. Bilan zéro mais parachuté car gendre de Sassou. Sa femme Ninelle Sassou Nguesso menace à chaque fois son père de se suicider quand on veut relever son mari de ses fonctions. Sassou est donc obligé de se soumettre à la volonté de sa fille et de s’exécuter comme un caniche. D’autant plus qu’elle accuse son père d’être à l’origine de ses problèmes de santé. Par culpabilité, papa dictateur dit « Amen » à tous ses caprices.

Gamboma 2 : Bien-Aimé Obam Nndom devient membre du PCT et donc parachuté avec le soutien de Adelaïde Moungani

Mfilou Ngamaba :

Djiri 2 : nous avons comme suppléant Noumazalayi Ambroise Linda, parachutée car fille du vieux pécétiste du même nom.

Département de Pointe-Noire :

Tie-Tie 1 : Gaetan Nkodia avec un précédent bilan médiocre devient membre du PCT, donc parachuté. Il est l’amant de Claudia Sassou Nguesso.

Loandjili 1 : Anatole Collinet Makosso, ministre qui organise des examens sans une partie des enfants de son pays, devient membre du PCT et parachuté avec le soutien vili de Antoinette Sassou.

Département du Pool :

Kintele : Stella Sassou Nguesso, une énième fille illégitime du dictateur « papa partout-partout » qui devient membre de la secte familiale PCT, donc parachutée.

Kinkala mindouli 1 : Adelaïde Moungany avec pour unique Bilann d’avoir livré les populations de sa circonscription à l’abattoir du pouvoir de Sassou. Cette maitresse de Sassou a permis la boucherie qui prévaut actuellement dans le Pool.

Vindza : Emmanuel yoka qui n’a jamais gagné à Vindza, avec un précédent bilan inexistant est membre du PCT et parachuté car il est l’oncle de Sassou.

Igné : Cyr Ebina qui reconnait avec un français approximatif avoir un bilan inexistant. Il est devenu membre du PCT que son frère Joe Washington dénonce.

Département de la Lékoumou :

Sibiti: Clément Mouamba, premier ministre pantin, devient membre du PCT, donc ressuscité et parachuté par les bonnes grâce de Sassou qui l’avait cocufié dans les années 80. Mouamba prend ainsi la place du polygame doublé d’exhibitionnisme sexuel Thierry Moungalla qui n’a plus que ses gros yeux pour pleurer.

Département de la Likouala :

Impfondo : nous avons comme suppléant Hilley Kamara. Un incompétent, flambeur et parachuté car fils de l’ ambassadeur du Congo en Italie.

Enyelle: Henri Djombo, bilan zéro et ministre zéro. Spécialiste du détournement des ressources forestières congolaises.

Département du Niari :

Makabana : Pierre Mabiala, bilan zéro, ministre qui lit le droit à l’envers au profit de Sassou. Il devient membre du PCT et donc parachuté.