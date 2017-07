Insécurité totale autour de la résidence de Sassou à Mpila

Un Adjudant, élément de la garde prétorienne de Sassou Nguesso affecté à la résidence du Colonel Daniel Iloy dit Tsendzel, tue un jeune homme dans cette résidence.

Les nouvelles recrues et éléments armés de Sassou Nguesso sèment la désolation dans le quartier Mpila / Sans Fil. Les populations sont terrorisées. Etat de siège, crise sociale et financière, crime de toutes sortes. Nous n’avons cessé de dénoncer la folie meurtrière, la chienlit et l’horreur qui s’installent à Brazzaville.

Mpila : à proximité de la résidence-caserne de Sassou Nguesso se trouve celle du Colonel Daniel Iloy dit Tsenzele son ancien aide de camp, toujours dans son entourage proche. Hier, un des éléments de sa garde buvait son alcool au coin de l’avenue longeant sa résidence. Deux jeunes se disputaient, ils en sont arrivés aux mains. L’Adjudant, certainement un soudard venu droit d’Oyo s’est approché avec son arme, les jeunes apeurés se sont mis à courir. L’Adjudant les a poursuivis puis a tiré à bout portant sur la tête et la poitrine du jeune homme qui est mort sur le coup. Une femme de passage a été blessée par les éclats de balle.

Ce matin, la famille et les amis de ce jeune garçon sont allés faire un sit-in devant la résidence du Colonel Tsenzele. La police a envoyé les BJ, la foule a été dispersée à coups de matraques et autres exactions.

Au passage, les populations contactées nous ont signalé une insécurité grandissante, une terreur dans les alentours de la résidence-caserne de Mpila du tyran.

Les nouvelles recrues de Serge Oboa et les éléments de la garde de Sassou Nguesso ont pris l’habitude de voler et dépouiller les passants, violent et maltraitent les jeunes filles et passants dans les premières heures de la matinée et le soir.

Bébés noirs, miliciens de Sassou Nguesso etc…Poto-Poto et Mpila vivent dans l’insécurité totale. Le chaos a élu domicile à Brazzaville.

Infiltrado