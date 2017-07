Coupe des Confédérations : la grande finale après la déception du Cameroun

C’est la véritable répétition grandeur nature, à un an jour pour jour du début de la Coupe du Monde 2018. La Russie accueille, depuis la mi-juin, la Coupe des Confédérations 2017, un tournoi qui regroupe les champions continentaux et le vainqueur de la Coupe du Monde. Cette année, la Russie (le pays hôte) a donc accueilli le Mexique, le Chili, l’Australie, la Nouvelle Zélande, le Portugal, le Cameroun et l’Allemagne. À ce stade de la compétition, les phases de poules sont terminées et il ne reste plus que 4 équipes en lice, l’Allemagne, le Portugal, le Chili et le Mexique. De quoi offrir de belles affiches, juste avant la finale.

Si certaines formations comme celle de Joachim Löw sont parties avec un groupe rajeuni, voir une équipe bis, d’autres écuries ont décidé de jouer le jeu à fond, à l’image du Portugal. Fernando Santos, le coach qui a emmené la Seleçao das Quiñas au graal européen au Stade de France le 10 juillet dernier, a évidemment convié la superstar Cristiano Ronaldo. À ses côtés, Bernardo Silva, Ricardo Quaresma, Nani et même Pepe sont présents. En terminant premiers du groupe, les Portugais s’inscrivent, évidemment, comme les grands favoris de l’édition 2017, devant les jeunes allemands. Pour cette compétition, Löw a reposé les cadres de la Nationalmannschaft pour faire confiance aux jeunes pousses. Julian Draxler, l’ailier parisien, a été promu capitaine, et Kevin Trapp a intégré le groupe professionnel. Pour les demi-finales, les deux formations européennes retrouveront des nations américaines puisque les champions d’Europe affronteront le Chili, tandis que les Champions du Monde retrouveront le Mexique.

Concernant ces affiches, les amoureux des paris sportifs ont de quoi se faire plaisir. Une victoire du Portugal est coté à 2,30 chez Bwin, la nation favorite selon le conseil fournies par Sports Bwin, et celle du Chili, l’outsider de la soirée, est estimée à 2,95. Une qualification des coéquipiers de Cristiano Ronaldo multipliera les gains par 1.60, et le Chili 1.85. Dans l’autre affiche, l’Allemagne est évidemment favorite avec une victoire à 2,00, un nul à 3,30 et une victoire du Mexique est coté à 3,40. Pour les qualifications, que ce soit en 90 minutes, 120 ou aux tirs au buts, l’Allemagne accède à la finale avec une cote de 1,45. Si le Mexique se qualifie, votre gain peut être multiplié par 2,10. Dès maintenant, Bwin propose de pronostiquer pour le champion de la Coupe des Confédérations. La victoire finale de l’Allemagne ou du Portugal permettra de multiplier par 3,00 sa mise initiale et le Chili 3,75. Enfin, le Mexique, le petit poucet de ces demi-finales, fait déjouer tous les pronostics puisqu’une victoire multiplierait les gains par 7,00.

Dans cette compétition, le Cameroun peut nourrir de profonds regrets. La sélection, championne d’Afrique il y a quelques mois maintenant, a fini dernière de sa poule, loin derrière l’Allemagne et le Chili. Les Lions indomptables ont même terminés derrière l’Australie. Avec seulement 1 petit point en 3 journées jouées, Hugo Broos et ses hommes n’ont pas réalisé un bon tournoi et devront vite se remettre au travail, pour retrouver la Russie dans un peu moins de 365 Jours.