Congo-Brazzaville: les prémices d’un Etat en faillite.

Le régime Sassou est aux abois. Cela fait maintenant un peu plus d’un mois que le dictateur des bords de l’Alima, Denis Sassou Nguesso, est incapable de s’occuper de s’occuper de l’une des institutions les plus importantes du pays, à savoir la Présidence de la République.

Les insuffisances manifestes dans la gestion régalienne de ladite institution ne font que s’aggraver. Entrainant au passage critiques et grincement de dents. Il est ainsi à noter la cessation des rations alimentaires dont bénéficie habituellement la garde républicaine dans son ensemble (GR et DGSP).

Ces forces de sécurité sont de facto livrées abandonnées à leur propre sort tandis que le haut commandement se sucre des dépenses injustifiées de la crise du pool.

La crise économique et militaire (Pool) que connaît le Congo ne semble non plus épargner l’administration civile de l’autocrate de Brazzaville dont les ministres et les ambassadeurs plénipotentiaires ou pas, conseillers, chargés de missions, attachés, secrétaires particulières… écarquillent yeux et narines dans l’attente de l’indemnité du mois de mai qui jusqu’à ce jour tarde à être payé. Même les privilégiés de la République se plaignent désormais en privé de ne plus avoir d’argent.

Le pays est en cessation de paiement. Serait-ce la raison de la venue ce jour à Brazzaville de l’ancien directeur du FMI Dominique Strauss Khan ? Des oreilles indiscrètes rapportent qu’il serait venu rencontrer Sassou pour lui proposer des solutions de sortie de crise économique. Pour la crise militaire et humanitaire dans la région du Pool on repassera.

Infiltrado