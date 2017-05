Sassou Nguesso ou les jongleries d’un flatteur désespéré

Il nous sera toujours difficile, à nous créatures simples, de comprendre comment font les tyrans pour réussir à se vêtir de peaux d’agneau entre deux ordres de bombardement de femmes et enfants.

C’est à ce fascinant exercice que se livre Denis SASSOU NGUESSO, président de force du Congo Brazzaville, qui se délégitime chaque jour par ses assassinats de masse dans la région du Pool. En effet, entre deux ordres de tueries massifs, cet homme dont la haine de la liberté du peuple est inextinguible réussit à trouver le temps de transformer une cathédrale en boite de nuit pour l’anniversaire de sa femme. Le soir venu, en serrant de sa main gauche la clé de la cellule où il a enfermé celui qui l’a battu aux dernières élections, il arrive de sa main droite à écrire calmement une lettre de félicitations au nouveau président démocratiquement élu de la France.

Et quelle lettre, si mal faite dans sa forme administrative ! Pour un homme qui aura passé un demi-siècle aux commandes des affaires de son pays, on aurait pu croire qu’il eût appris au moins cela. Mais hélas ! Entouré de parents cooptés pour leur détermination à s’enrichir et à tuer le peuple, la qualité ne fait pas partie de son langage.

Ce qui frappe de prime abord c’est le florilège de majuscules qui parsèment la missive, à vous donner la chair de poule. La majuscule de déférence qui n’est autorisée en rédaction administrative que dans la formule d’appel et accessoirement dans la formule concluante est ici largement abusée. Une litanie de « Vos », « Votre », « Vous »… qui pue la flatterie abusive de la part d’un tyran non élu qui recherche une reconnaissance occidentale par tous les moyens. Mais incapable de cacher sa nature, il ignore que lorsqu’on se veut déférant envers autrui on se fait soi-même modeste. Alors, il s’en donne à cœur joie en se mettant lui-même en majesté : « Me », « Je », « Mon Gouvernement », « Mes »… en plein milieu de phrases. Une attitude qui, en psychanalyse, s’explique par le complexe de légitimité et le manque de reconnaissance dont il souffre depuis son viol électoral. Il ne lui restait plus qu’à signer « SASSOU Ier, Souverain Du Gondwana ». A cela, il faut ajouter la curieuse suscription de cette lettre qui, comme son nom l’indique, est le groupe placé en haut à gauche d’une lettre administrative (juste en dessous de la date) et qui indique l’émetteur du courrier, suivi, en dessous, du destinataire. Elle se retrouve en bas comme un vulgaire courrier publicitaire.

Quant au fond, quel choc que monsieur Sassou estime que deux ans dans un gouvernement donne à Emmanuel Macron une « grande expérience pour assumer avec succès [sa] noble mission » quand lui après 33 ans de service estime qu’aucun autre Congolais n’est en droit de gouverner !

La réalité est que monsieur SASSOU NGUESSO est une anomalie historique, un dinosaure qui n’a plus sa place à l’âge des gratte-ciels. Ils ne sont plus que 4 ou 5 dans toute l’Afrique à représenter ce honteux passé des chefs nègres incompétents et accros au pouvoir. Partout ils s’en vont au bout de 10 ans ; de plus en plus ils font emprisonner leurs ministres en indélicatesse avec les lois ; plus personne ne nomme sa famille aux postes publics. Il a beau grimacer comme un singe flatteur pour que son époque perdure, mais c’est un combat perdu d’avance : le temps ne revient irrémédiablement jamais en arrière, ni ne s’arrête pour attendre un inapte à la modernité. S’imposant depuis plus d’un an, il n’a pas pu être reçu par un seul chef d’Etat démocrate. Il est isolé comme dans un zoo, où tout le monde le regarde tantôt avec dédain, tantôt avec ironie. Cette lettre de désespoir dans laquelle il « assure de sa très haute considération » – une formule réservée aux émetteurs de rangs subalternes par rapport aux destinataires – clame sa prosternation dévouée pour espérer un salut qui sauvera son régime condamné d’office pour la CPI. Il fait pitié. Mais vraiment pitié !

Hervé MAHICKA