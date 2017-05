Jean Didier Elongo, un baron de l’organisation criminelle de Sassou escroque un coach français

Un baron de »l’organisation criminelle » Sassouland, Jean Didier ELONGO, l’homme de main de Jean Jacques BOUYA a escroqué Julien Mette son entraîneur français.

« Bretelles et gros Français mais zéro mokaté dans le management pour Jean Didier Elongo mwana Tongo! »

Ils sont tous devenus Mabouls ! Le Président du football club de Tongo, le sieur Jean Didier Elongo, l’homme du « coin-ti-coin » pour sa boulimie à acheter les parcelles de tout un quartier pour s’y établir, vient de montrer ses limites dans le management de son Club. Incapable de payer le salaire de Julien Mette, son entraîneur d’origine française depuis plus de huit mois, ce dernier vient de jeter l’éponge.

Julien Mette a démissionné. Il veut repartir en France, chez lui. Elongo, fidèle à ses élongations verbales et expressives, vient de montrer aux yeux du monde que les bons diseurs n’ont jamais été les bons faiseurs ! Ils ont décidé de faire main basse sur les pans entiers de l’économie mais sont incapables de gérer et avoir une gestion orthodoxe de leurs entreprises respectives.

Gestion Mboka-Mboka. Plutôt qu’un règlement à l’amiable pour éviter que Elongo ne soit traité comme un malpropre à Roissy, lorsqu’il se rendra en France, Jean Didier Elongo préfère le mépris et compte sur Oko-Ngakala pour convoquer Julien Mette à son parquet et l’intimider au lieu de régler cette affaire à l’amiable. L’entraîneur, de son côté Mette, rappelle juste qu’il est de nationalité Française et qu’il fera valoir ses droits. Il aurait déjà saisi les instances dirigeantes du football international pour trancher de ce litige. A ce sujet, les autorités de la FIFA, de la CAF y compris la justice Française sont saisis par ses avocats français pour qu’il retrouve ses droits.

Comme on le voit, on peut avoir étudié le droit, enseigné cette matière aux pauvres étudiants de Marien Ngouabi, et ne pas être capable de dire le droit, voire respecter un contrat qui engage les deux parties signataires. Le contrat crée des obligations et Julien Mette, l’entraîneur en séjour au Congo depuis trois ans pour coacher le Tongo Football Club, a rempli ses obligations.

Huit mois sans salaires ! Qui peut le croire. Elongo de son côté qui croit qu’il s’agit d’une affaire de bourrage des urnes pour truquer les élections, peine à respecter sa part de contrat en payant le pauvre expatrié en invoquant les difficultés liées à la « rupture ». Toujours la Rupture. Le pauvre Julien Mette va manger la Rupture ? Il faut lui payer son argent au lieu de faire la honte à tout un pays et avec ça on se dit défenseur invétéré du Chemin d’Avenir de monsieur 8% ? Allons Seulement avec les bretelles et le gros français ! Kima I kelé Vé kaka louvounou !

Infiltrado