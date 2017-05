Grogne au sein de la Direction des Assurances

Des nominations fantaisistes du directeur général des institutions financières nationales par intérim aux fins de discréditer les cadres de cette administration.

Constant BADIA (voir photo), alors nommé directeur général des institutions financières nationales par intérim sème le désordre au sein de l’administration publique en marge de la note du ministre des Finances interdisant toute nomination et tout recrutement des agents de l’Etat.

Ce directeur général s’érige en bourreau avec son lobby composé de Serge ETOU et DOUNIAMA conseillé par quelques agents de la direction des assurances tels ASSOUNGA, ITOUA-ATIPO sous l’oeil impuissant du Directeur des Assurances YOKA GALLOY, entrain de recruter les décisionnaires et nommer les subalternes en lieu et place des cadres.

Ce DG par intérim va plus loin en nommant même les subalternes qui sont en formation à l’étranger et qui n’ont même pas encore fini leur formation. Imbu de sa propre personne et ivre du pouvoir conféré par sa fonction, il transgresse les directives du directeur des assurances dans le seul but de l’affaiblir en vue d’un ras-le-bol afin de pouvoir régner en grand maître et gérer les frais de contrôle de la direction des assurances à leur guise.

Le directeur des institutions financières nationales torpille le compte de la direction des assurances en connivence avec le principal gestionnaire qui est Monsieur ETOU, en s’achetant des voitures, des parcelles sans être inquiétés. En tout état de cause la direction des assurances a déjà saisi la CIMA pour ce désordre financier qui se passe au Congo. Une mission d’enquête et d’expertise descendra très prochainement au Congo pour un contrôle. Cette attitude est encouragée par le directeur des assurances qui trouve son compte dans les multiples voyages qui lui sont offerts sur le plan sous régional et du coup ne s’intéresse plus à l’action collective faisant plutôt valoir ses intérêts personnels et égoïstes.

Ebonga ébonga té toujours meilleur. C’est donc ça la rupture? Affaire à suivre.

Infiltrado