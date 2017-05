Drogue, absence de primes et désertions au sein des FAC. Le régime de Brazzaville perd la guerre du Pool

Les Forces Armées Congolaises peuvent désormais être présentées comme une armée de drogués. Le chanvre coule à flot actuellement dans les unités mobilisées pour intervenir dans le Pool. Il s’agit pour les soldats de se donner de la contenance, du courage, de se désinhiber. La hiérarchie militaire tolère ouvertement que ses soldats consomment du chanvre et d’autres substances illicites. BrazzaNews en faisait déjà état ici.

Mais que vaut réellement un soldat sous l’effet de psychotropes ? Beaucoup d’entre eux planent dans un délire paranoïaque, au point de prendre de pauvres villageois pour des ninjas et commettre des massacres à répétition. La crise aidant, les soldats mobilisés dans le Pool ne pouvant plus s’alimenter convenablement vivent du racket effectué sur les populations de la région.

La raréfaction du financement de cette guerre empêche des bataillons entiers de soldats commis à la relève de se rendre dans le pool pour défaut de « PT » (primes de traitements). Selon des indiscrétions recueillies auprès de journalistes « Des dépêches de Brazzaville « , le Ministre des Finances Calixte Ganongo, ne serait plus prompt à satisfaire aux exigences financières du haut commandement.

La suite logique est que depuis quelques jours, le nombre de désertions au sein du GPC (Groupement Para Commando et unité d’élite des FAC) atteint des sommets inédits. Environ 1/3 des effectifs de ce corps a fait le choix de la désertion. Ces hommes ne veulent plus crever pour rien. La plupart des déserteurs sont des sous-officiers et des hommes de rang. La chair à canon habituelle dont les résistants Ninjas ont désormais coutume de ne faire qu’une bouchée, si on se réfère aux dernières embuscades dans le Pool.

Les prétendues Forces Armées Congolaises ont perdu de leur superbe pour se muer en tigre en papier. La réalité est qu’elles sont en sous-effectif. L’effectif théorique supposé de plus de 65 000 hommes (police et gendarmerie inclus) serait concrètement de moins de 18.000 hommes. D’où le recours au supplétifs étrangers représentés par des mercenaires rwandais, tchadiens, angolais…

Aujourd’hui, la décision a été prise par le pouvoir d’écarter des circonscriptions du Pool des législatives à venir. C’est un signe de fébrilité du pouvoir et un aveu qu’en juillet prochain, les FAC n’auront pas pris le dessus sur les Ninjas. L’armée en difficulté sur tous les fronts perd des positions toutes les semaines et des officiers reconnaissent que cette crise ne prendra pas fin par leur intervention militaire car les FAC ont déjà perdu la guerre.

Mbila Oscar