Sociéte Ragec: non respect des lois congolaises et accusations de racisme

La Société Ragec qui est comptée parmi les plus grandes entreprises du Congo, a un mode de fonctionnement qui pose problème. Les salariés de cette société reprochent aux autorités de tutelle leur indifférence quant aux mauvais traitement reçus.

Dans cette société, les travailleurs se plaignent d’être traités comme des esclaves. « En franchissant le portail d’entrée, on laisse tous ses droits derrière soi, l’on devient comparable aux prisonniers du camp d’extermination de Sobibor et il n’y a personne à l’intérieur pour défendre la cause d’un travailleur lorsque ce dernier est en difficulté ».

Les licenciements abusifs et le payement des indemnités de licenciement calculés à la méthode de Ragec, n’ont jamais intéressé l’inspection du travail lorsqu’elle est saisie pour ces faits. La ségrégation raciale est d’un niveau inqualifiable dans cette Société, pourtant, il fût une époque où Sassou Nguesso 1, Président de la République, apportait sa contribution à l’abolition de l’apartheid en Afrique du Sud. Aujourd’hui c’est dans son propre pays que l’apartheid renaît.

Près de 65% des expatriés occupant des postes de responsabilité à Ragec n’ont aucune instruction et ne veulent même pas entendre parler de la loi qu’ils considèrent comme une injure. Les revendications et les syndicats ne sont pas acceptés dans Ragec. Les travailleurs nationaux sont donc abandonnés à eux-mêmes. L’accord d’établissement qui devrait améliorer la rémunération des travailleurs n’est jusque-là qu’une promesse depuis au-moins 9 ans. Les catégories et les salaires se fixent sans tenir compte du poste occupé par l’agent. Tous les cadres nationaux qui s’opposent aux mauvais traitements qu’endurent les travailleurs sont licenciés automatiquement.

Le Directeur d’usine en la personne d’Ali Assi (voir photo) se croit tout permis sur les congolais. N’ayant pas fait d’études approfondies et ne maîtrisant pas la législation congolaise, il se permet d’ignorer la loi et de traiter les congolais comme bon lui semble. Un jour en pleine assemblée, pour ramener les travailleurs congolais à l’ordre face à une situation qui concernait un national et un expatrié, le directeur d’usine aurait clairement tenu des propos racistes : «ici dans Ragec un (1) libanais est égal à cent (100) congolais». C’est pourquoi, les travailleurs de Ragec lancent un cri d’alarme vers les autorités Congolaises, afin qu’ils soient libérés de l’esclavage qui reprend vie au Congo avec comme bourreaux monsieur Ali Assi et son adjoint Omri Shaloul.

