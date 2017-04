Société Ragec: quand les expatriés s’assoient sur les lois congolaises

« Je m’en fous de la loi, je suis le diable de l’usine de Ragec et donc la loi c’est moi » dit Ali Assi (photo de couverture) le directeur d’usine de Ragec, société productrice de boissons rafraîchissantes dont les bouteilles d’eau Cristal.

Toutes les sociétés implantées au Congo sont soumises à la loi et fonctionnent selon un règlement intérieur bien établi. Seulement au sein de Ragec la loi a fichu le camp et fonctionne conformément au bon vouloir d’un homme : Ali Assi.

Les pays qui aspirent à l’émergence créent les conditions nécessaires pour attirer les investisseurs. Ces derniers sont soumis à la loi locale. Concernant la société Ragec, les autorités congolaises restent indifférentes sur le mauvais traitement infligé aux nationaux qui y travaillent.

Le Directeur d’usine qui est supposé administrer et donner une cadence de fonctionnement positif dans cette structure est au contraire celui qui incite à la xénophobie. Lorsque monsieur Ali Assi répondait aux agents Ragec par ce que l’on lui avait simplement rappelé que la décision draconienne qu’il prenait face à une situation ridicule n’était pas conventionnelle, il disait : «je m’en fous de la loi, je suis le diable de ragec. Depuis que je sanctionne les travailleurs ici, la loi m’a déjà fait quoi pour que vous osiez me parler de la loi. Ici la loi c’est moi ».

Combien d’investisseurs africains auraient l’outrecuidance de s’exprimer en ces termes au Liban ? L’absence de réactions de l’Etat, sa faiblesse face à ce genre de pratiques, fait que le congolais soit maltraité et inconsidéré. En faisant une rétrospective dans les années1970, on constate que le congolais était fier de son identité. Il était respecté des ressortissants d’autres pays. Aujourd’hui beaucoup de travailleurs congolais sont sous domination et exploitation de la part d’entrepreneurs véreux étrangers.

A Ragec, les postes occupés par les congolais ne leurs confèrent pas ou très peu de pouvoir décisionnel. Le moins important des libanais dans cette société est plus important que tous les responsables nationaux. Le directeur des ressources humaines qui est de nationalité congolaise, connaissant les réalités congolaises et ayant constaté l’inexistence d’une commission chargée de suivre et de gérer les cas sociaux, avait pris la décision de mettre en place un bureau qui devait gérer ces cas. Malheureusement, la note initiée et affichée par le directeur des ressources humaines avait été déchirée devant tous les travailleurs par le directeur d’usine avec ordre de dissolution immédiate de ce bureau. Il avait ensuite menacé: « je mets en garde tous les agents qui considéreraient l’initiative du directeur des ressources humaines». Puis par la suite, il avait tenu une réunion répressive comme il a toujours fait.

Selon la loi congolaise une société qui compte au moins 10 travailleurs devrait avoir une représentation syndicale. Ragec qui compte plus de 400 travailleurs n’accepte aucun syndicat. La nature des sanctions est décidée par le simple vouloir du directeur d’usine Ali Assi qui s’est autoproclamé « le diable de Ragec ». Pourquoi cette faiblesse de la part des autorités congolaises ? Est-ce qu’au Congo lorsqu’une société s’implante, elle fonctionne selon sa propre loi ? Les agents Ragec travaillent dans une psychose permanente et n’ont comme remerciement que des injures : « chiens », « imbéciles »… Et cela doit être accepté par les congolais par peur des licenciements. Les inspecteurs du travail, connus pour leur corruptibilité ne réagissent jamais. Il y en a qui ont été vus mercredi 12 et jeudi 13 avril à l’usine de Djiri pour aller récupérer leurs enveloppes…

Lorsque monsieur Ibrahim Rham, directeur de la logistique intimide un travailleur congolais qui voulait le traduire en justice pour mauvais traitement en disant : « Au Congo la loi n’existe pas, je dîne régulièrement avec la plupart de vos autorités et donc tu n’as nulle part où me traîner. », alors nous ne savons plus où aller. Aujourd’hui le Congo vise l’émergence, mais celle-ci ne pourra se faire dans ces conditions. L’émergence passe par une loi forte applicable à tous. Elle passe par la protection des travailleurs nationaux par l’Etat et par leur valorisation aux postes à responsabilité dans les différentes entreprises publiques comme privés.

Les méthodes du directeur général de la société Ragec sont une injure vis-à-vis des congolais. Aujourd’hui, à l’exception de la direction des ressources humaines qui sont entièrement occupées par des congolais mais sans pouvoir décisionnel, tous les autres postes du plus grand au plus petit sont occupés par des étrangers. Les congolais qui font pourtant tout le travail à la place des libanais (puisque la plupart ne sait ni lire ni écrire), sont maltraités et misérablement rémunérés.

L’équipe dirigeante libanaise s’appuie sur d’autres ressortissants étrangers et locaux, chargés de parachever le sale boulot. C’est ainsi que le camerounais Jean Jacques (voir photo) a été chargé par sa hiérarchie libanaise de bloquer salaires et primes d’employés jugés récalcitrants.

De même Evariste Seholo dit le libanais noir (voir photo) est missionné par ses chefs libanais pour infiltrer le personnel congolais et dénoncer ses compatriotes.

Dans un pays responsable, les autorités justifieraient la place qui revient de droit aux congolais dans ces différentes sociétés en évoquant le transfert de connaissances. Seulement pour qu’il y ait transfert de connaissances, l’expatrié doit posséder un savoir qu’ignore le personnel national. Or ce n’est pas ce qui est constaté à Ragec. Pour que le Congo se prenne en main, il faut que les congolais soient à mesure d’occuper les postes à responsabilités à tous les niveaux dans les entreprises de la place. Notre pays regorge d’aptitudes et de compétences en tous genres mais les opportunités ne sont pas mises à disposition de nos compatriotes.

Les partis politiques et les Associations de la place, plus préoccupés par les questions de conquête du pouvoir, gagneraient l’estime des congolais en prouvant leur patriotisme et l’amour qu’ils portent au peuple dans l’engagement d’un grand débat ouvert sur la façon dont les congolais sont maltraités dans les entreprises de la place. Le cas Ragec n’étant pas exclusif, BrazzaNews a déjà eu à reporter des cas similaires chez Total E&P Congo, Dangote Cement SA, et d’autres entreprises étrangères implantées sur le territoire national.

Infiltrado