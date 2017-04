Pourquoi Sassou Nguesso fonce-t-il les yeux fermés comme un char sans freins?

Dans sa logique de tout détruire sur son passage, Sassou a donné mission à Henri Bouka de dévoyer et d’humilier la justice Congolaise.

Après avoir parfaitement assimilé ses cours auprès de Mboulou le » Zaïrois « , Henri Bouka ne tremble plus comme lors de la proclamation des résultats partiels de la présidentielle contestée de 2016.

Le 24 Mars de l’an dernier Bouka qui présidait une audience de la chambre pénale en tant que Président, annonçait la disjonction des affaires Jean NGOUABI et autres de l’affaire Jean Marie Michel Mokoko.

Curieusement, suite à un lavement de cerveau par lui même » le chef du fauteuil « , Bouka Henri a finalement détrôné Nanga Nanga , véritable Président de la chambre pénale, afin de réciter la leçon dictée par le tyran Sassou Nguesso.

Or ce qui est faux, puisque l’article 121 alinéa 3 du code de procédure pénale stipule que : << Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de six (6) mois .>> D’où Henri Bouka alias » Sarkozy » et Placide Lenga dit » Mugabé » , ont-ils trouvé leur artifice ?

C’estt une honte de voir le Congo sous le joug de la tyrannie !

À la question de savoir si l’on pouvait faire la jonction d’une affaire en criminelle de 2007, et celle de 2016 ,Henri Bouka a répondu « Oui ». Quelle horreur pour la justice Congolaise ! En réalité que peut-onn attendre des magistrats tous retraités, et qui ne veulent pas lâcher le morceau? Tenez ,

-Henri Bouka, Nanga-Nanga, Mbon : 66ans retraités

-Placide Lenga 92 ans retraité plusieurs fois

Tous ces retraités craindent de faire la station debout à la C.R.F.H . Heureusement, toutefois, qu’ils sont copieusement servis par les « Nguiris ».

Mais pourquoi celui qui, semble-t-il avait gagné la présidentielle 2016, a t-il peur de libérer des détenus politiques ? Par crainte de perdre les législatives de juillet 2017 et d’être contraint de se soumettre à un vrai dialogue?