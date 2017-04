Portrait de Armel Hervé MOUNKALA MAHICKA

Armel Hervé MOUNKALA MAHICKA de son nom complet, est né le 16 juillet 1972 à Brazzaville, fils de Firmin Mahicka Mounkala pilote de chasse de l’armée congolaise, et de Henriette Diatoulou magistrate. Après un bac scientifique, il passe une maitrise de sciences politiques à l’université de Bucarest. Il intègre ensuite l’ENA de France dans la promotion Emile Zola étant le 7è congolais (et avant-dernier à ce jour) depuis l’indépendance diplômé du cycle initial de cette école.

Il est tour à tour chargé de mission à la préfecture du Loiret en France, puis chargé de la coordination des politiques européenne auprès de l’Association des régions de France. Il regagne le Congo << Brazzaville >> ou il intègre la fonction publique. Il est affecté comme inspecteur d’Etat puis administrateur au trésor public. En 2009 il est nommé conseiller au recrutement et à la gestion des carrières du ministre de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, Guy Brice Parfait Kolélas puis en 2013 conseiller technique du ministre de l’enseignement primaire, secondaire et de l’alphabétisation Hellot Matson Mampouya.

En politique il adhère au MCDDI en 1996. En 2012, il provoque la scission du parti dont il ne voit plus la traçabilité ni la vision et s’allie avec Hellot Matson Mampouya et quelques historiques du mouvement de Bernard Kolélas pour créer la Dynamique Républicaine pour le Développement. D’abord porte-parole du nouveau parti puis directeur de cabinet de son président, il en fait le 3è parti de la majorité aux élections locales de septembre 2014. Convaincu du refus du changement de la constitution contrairement à son président et déçu du peu de démocratie interne au nouveau parti, il claque la porte en juillet 2015 et s’allie à Jean Marie Michel Mokoko en vue de la candidature de ce dernier à l’élection présidentielle à venir, et il en sera le directeur national de campagne. Après le hold up électoral du 20 mars 2016, face aux arrestations arbitraires de ses compagnons, il prend le chemin de l’exil en France. Il exerce comme consultant en gouvernance. Il est passionné d’histoire et d’art.

Portrait réalisé par Armel M

