Marc Mapingou s’explique sur son procès contre Monsieur NKOU

Depuis jeudi (27 Avril 2017) matin au Congo comme en France, beaucoup d’internautes proches du pouvoir de Brazzaville, jubilent du fait que la dix septième chambre du tribunal de grande instance de Paris a considéré que l’assignation était nulle car délivrée en France et non au Congo.

Le tribunal n’a absolument pas étudié le dossier sur le fond, et ne s’est donc pas prononcé sur le caractère diffamatoire de l’article et, s’est contenté d’évacuer le dossier avec un point de procédure secondaire.

Monsieur NKOU n’a donc en rien prouvé les faits évoqués dans l’article. Il s’en sort en évitant d’avoir à se justifier avec des arguments de procédure, il ne s’agit pas d’une victoire mais d’une simple esquive.

Si Monsieur NKOU avait raison il aurait pu et dû répondre sur le fond. Nous étudions la possibilité d’un appel.

Aux amis et militants de la liberté qui me soutiennent, je peux leur dire merci et affirmer que la lutte continue…

Instrumentalisé par Jean Dominique OKEMBA et les services secrets de Brazzaville, le site portail 242 est le support médiatique que le petit procureur OKO NGAKALA a brandit pour justifier les complots, et les arrestations arbitraires pour emprisonner Jean-Michel MOKOKO, André OKOMBI SALISSA, Paulin MAKAYA, le Colonel MPIKA et autres prisonniers politiques.

Je l’avais déjà dit, Monsieur NKOU, beau neveu de Monsieur OKEMBA a choisi ce rôle pour gagner sa vie, et pour justifier son salaire, il devra apporter sur un plateau d’argent la tête de Marc MAPINGOU, c’est semble t’il le prix de la dot exigé par sa belle-famille pour qu’il ait plus de considération car selon mes sources il est méprisé chez les SASSOU.

Il ignore qu’un jour MOKOKO, OKOMBI SALISSA lui demanderont des comptes car son site au service de l’intox, a entraîné déjà quelques prisonniers comme Marcel NTSOUROU, à la mort.

J’ai voulu par ce procès demander à ce journal de m’apporter des preuves d’un complot que j’aurais préparé avec Ali BONGO ONDIMBA, le gouvernement français et les chancelleries européennes contre mon pays.

Je n’appartiens pas à la race des criminels, qui ont tout eu dans leur vie en utilisant la force. J’appartiens à la race des gens qui pensent comme DOSTOÏEVSKI que « la BEAUTÉ sauvera le monde ». Voila pourquoi je suis pour le combat des idées, le combat de la démocratie. J’ai une conscience trop humaine, c’est pourquoi je suis incapable de la charger avec le sang des autres.

Ce 27 avril 2017 à 15h je parlais du Congo à la cellule diplomatique de MACRON pour expliquer les crimes dans le pool, les conditions de détention des prisonniers politiques au Congo Brazzaville et le manque de démocratie et le non respect des droits humains. Tout en annonçant mes inquiétudes de voir un chaos anéantir mon pays.

Je salue tous ceux et celles qui savent que ma bataille est celle du congo, de la liberté, et de la démocratie.

Ce procès n’a pas eu lieu tout simplement et nous l’avons compris dès le départ parce que l’avocat de Monsieur NKOU, Monsieur Thomas MPIGASSE a soutenu ( ce qui reste à démontrer) que l’assignation aurait dû être délivrée au Congo Brazzaville.

Et pourtant, le tribunal a reconnu que le domicile auquel à été délivré l’assignation en France appartient à Monsieur NKOU. Cet argument retenu par le tribunal nous paraît très surprenant dans la mesure où Monsieur NKOU à bel et bien été informé par l’assignation qui le concerne.

J’aurais appris que la télévision congolaise que je ne regarde jamais pour des raisons hygiéniques, et quelques petits journaux de Brazzaville à la solde d’un pouvoir qui a emprisonné Fortuné MBEMBA journaliste talentueux, se sont mis aussi dans la danse, diffusant des contre vérités. Je l’ai souvent dit en citant NIETZSCHE que « tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. »

Ce procès aura lieu tôt ou tard en France ou au Congo Brazzaville quand la démocratie triomphera.

« La vérité a le coeur tranquille » disait Shakespeare.

Pour ma part, je ferai appel car j’ai raison de combattre ce régime et tous les instruments en son service.

Marc MAPINGOU

