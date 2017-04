Mafia au sein de Dangote Cement Congo S.A

La société Dangote Cement S.A, comme l’indique son nom, est une société de fabrication de ciment basée à Ndingui dans le district de Yamba dans le Département de la Bouenza et appartient à l’homme le plus riche d’Afrique ; Monsieur Aliko Dangote. Cette entreprise est installée au Congo depuis près de 5 ans.

Qu’est-il reproché à cette compagnie ?

Les ingénieurs et techniciens qui avaient intégré Dangote Cement par voie légale (test écrit et entretien oral) ne sont pas traités selon leurs qualifications (catégories) sous prétexte que l’entreprise ne produit pas encore.

Environ 93% des employés travaillant pour le compte de l’homme le plus riche d’Afrique sont des intérimaires de la Société Emploi Service. Ces intérimaires se sont aperçus qu’ils étaient sous traités par une sous traitance mafieuse créée et gérée par le directeur du projet de construction de cette cimenterie, un certain monsieur Rao d’origine indienne, ses compatriotes indiens supervisant ce projet, monsieur Joel Town le responsable de la société Emploi Service Congo ; et tout ça en complicité avec le Chef de personnel de la Société Dangote Cement Congo S.A monsieur Patrice Mboungou Kokolo originaire du département de la Bouenza. Des informateurs feraient également état de la complicité de l’actuel directeur de l’entreprise.

D’après le contrat entre la société Dangote Cement et la société Emploi Service, il a été demandé à la société Emploi Service de ne prélever que 15% du salaire que Aliko Dangote paye à ses employés. Malheureusement les personnes citées qui se sont lancés dans une vaste entreprise d’hypothèque de l’avenir de centaines de travailleurs congolais ont créé un réseau illégal et mafieux pour se rémunérer grassement sur le dos du labeur des autres. Le salaire mensuel perçu par nombre de ces jeunes cadres ne répond plus à leurs besoins. En outre, ils ne bénéficient d’aucune prime de risque

Par crainte que ce réseau mafieux ne soit dévoilé, le chef de personnel, Patrice Mboungou Kokolo a entrepris de licencier de façon abusive toute personne tentée de revendiquer ses droits. Plusieurs employés sont actuellement menacés de licenciement.

Comme dans toutes les affaires où les droits des salariés congolais sont bafoués, l’Etat congolais est aux abonnés absents. Les autorités font la politique de l’autruche. C’est la loi du silence. Au nom de la corruption, les travailleurs congolais peuvent continuer à souffrir sans que les responsables politiques et administratifs ne s’en émeuvent.

Infiltrado