Guerre des réseaux congolais autour de EMMANUEL MACRON

Trois jours après la rencontre Macron et Marc MAPINGOU ,Sassou Nguesso a dépêché son ambassadeur RODOLPH ADADA au quartier général de Macron. Reçu par l’homme de la diplomatie de MACRON monsieur le Chevalier , on a au sein du 6ème étage empêché l’ambassadeur Rodolphe Adada de serrer la main de Mr Emmanuel Macron pour hygiène politique surtout à un moment où Macron veut du renouveau même dans ses relations avec l’Afrique.

Sassou Nguesso a soutenu François Fillon, reposant ses arguments sur des vieilles amitiés avec la droite ,ignorant qu’au quartier général de Macron au 4ème étage une cellule de la droite et des gaullistes était gérée par Duteil ancien ministre Chiraquien.

C’est sans doute dans cette ambiance du complot contre Fillon que des Juppeistes et Sarkozystes ,sans oublier les libéraux ont rejoint Macron.

Marc MAPINGOU a bénéficié de la présence de son ami Alain MADELIN et de réseaux Dominique de Villepin , Alexandre DJOURI pour fréquenter la rue l’abbé

Groult où est le quartier général de Macron.

Comme il l’avait promis lors de sa rencontre organisée au célèbre cercle des armées,il a rencontré les équipes de Fillon notamment Charles Millon ancien ministre de la défense avant de faire le choix historique de Macron et intervenir dans sa campagne avec son homme communication monsieur Mounir.

Bravo aux congolais qui ont soutenu d’autres candidats à la présidentielle aussi car il faut désormais être partout.

La politique se fait avec des réseaux à l’intérieur comme à l’extérieur du Congo.

Désormais Sassou Nguesso n’aura plus le monopole de réseaux ni des médias.

Pendant que l’on bombarde le Pool ,Mokoko en prison,le peuple congolais en danger, le Congo compte sur ceux qui sont dehors pour informer.

Le combat doit prendre une autre forme très loin de querelles idiotes de la diaspora.

Efficacité et persévérance et le Congo sera libéré.

Jeff KITOKO