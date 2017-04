Fraude électorale en Angola. Sassou apporte son expertise à Dos Santos

La fraude électorale s’organise pour les prochaines élections présidentielles en Angola avec le MPLA (Mouvement Populaire de Libération de l’Angola), parti au pouvoir en chef d’orchestre assisté par le PCT congolais (Parti Congolais du Travail). L’équipe de BrazzaNews s’est infiltrée dans cette organisation mafieuse.

Le procédé déjà éprouvé par le PCT est simple. Appâter des ressortissants étrangers en leur faisant miroiter la possibilité d’obtenir la nationalité du pays d’accueil. Pour les angolais, il s’agit de proposer aux congolais des deux rives du fleuve (Brazzavillois et Kinois) d’obtenir la nationalité angolaise. Un argument de poids quand on sait que le passeport angolais est relativement bien côté auprès des chancelleries occidentales, notamment pour l’obtention de visas. Pour inciter les congolais à se lancer dans cette organisation électorale frauduleuse on leur a fait croire que l’obtention des documents administratifs angolais se faisait par étape :

D’abord la carte d’électeur

On introduit auprès du consulat une demande de carte de résident angolais

On fait une demande de carte d’identité et de passeport.

Les congolais intéressés sont invités à se rendre à l’ancien siège de la communauté angolaise à Pointe- noire. Il s’agit d’une résidence qui ne paye pas de mine située à Tié Tié, près du Marché Massola qui a récemment été rénové par l’état angolais. Dans ce qui est devenu un bureau d’identification, les postulants congolais à la citoyenneté angolaise se font enregistrer par des individus supposés être des auxiliaires travaillant pour le compte du consulat angolais à Pointe-Noire. La réalité est toute autre. Il s’agit d’un ancien colonel angolais à la retraite, oncle de « monsieur Antonio », président de la communauté Angolaise résidant à Pointe-Noire et membre actif du MPLA, aidé par un congolais devenu angolais « par hasard » selon le commentaire moqueur d’un de ses amis.

A l’enregistrement, les demandes des angolais désireux de renouveler leur carte d’électeur sont examinées en premier. Ensuite vient le traitement du bétail électoral des deux Congo. Ces derniers, moyennant 3000 FCFA se font enregistrer après avoir au préalable inscrit sur un bout de papier le nom lusophone désiré. Nom qui figurera sur la future carte d’électeur. A ce nom est ajouté un supposé lieu de naissance au Cabinda.

Une fois enregistrés à Tié Tié, des bus vont chercher les nouveaux électeurs pour les convoyer à la frontière le Congo (Pointe-Noire) et l’Angola (Cabinda), avec à leur bord un chef de délégation détenant la liste des personnes enregistrés et un ordre de mission dûment signé par le président de la communauté angolaise au Congo ou par un collaborateur de monsieur Antonio. Et avant de quitter Pointe-Noire un officier responsable du poste frontalier angolais est prévenu par téléphone de l’arrivée du convoi transportant le troupeau de moutons électoraux.

Arrivés à la frontière, les futurs angolais traversent à pieds car les bus restent en territoire congolais. Une fois du côté angolais, ils sont priés soit d’emprunter des « Jakarta » moyennant 500 FCFA, soit d’effectuer le parcours à pieds jusqu’à la localité de Tchikaka. C’est dans cette ville et plus précisément dans la maison d’un dénommé Cornador, membre influent du MPLA, que la fraude s’effectue. Une dizaine de kits d’enrôlement dotés de tablettes numériques pour photographier les postulants sont disposés pour accomplir la sale besogne. Une fois l’opération achevée, le convoi reprend le chemin du retour. Et le lendemain après-midi, les moutons électoraux sont priés de passer à Tié Tié pour récupérer leur carte d’électeur.

Cette opération a débuté depuis le mois de janvier. Pas moins de 8 bus quittent Pointe-Noire tous les jours de lundi à vendredi. L’opération prévue pour s’achever le mois dernier a été prolongée jusqu’en juillet.

Le pactole lié à cette opération d’enrôlement frauduleux (les fameux 3000 FCFA) a réussi à diviser la communauté angolaise et la communauté cabindaise. Ces deux organisations cohabitaient à l’époque dans le même local, celui de Tié Tié. Depuis, la communauté cabindaise a déménagé dans de nouveaux locaux qu’elle loue au quartier Maténdé. Elle a à son tour exigé aux futurs angolais la somme de 1500 FCFA pour espérer obtenir une carte de membre de la communauté.

Après le coup de pouce du président angolais José Eduardo Dos Santos à Denis Sassou Nguesso en 1997 pour lui assurer la victoire dans cette guerre menée contre l’armée congolaise et les institutions nationales, voilà que Sassou Nguesso renvoie l’ascenseur à son homologue angolais pour lui assurer le plébiscite électoral qui permettra à sa famille politique de demeurer au pouvoir. Echanges de bons procédés entre dictateurs infatigables. Et les populations angolaises et congolaises dans tout ça ? Un détail insignifiant.

Edo GANGA