La fondation perspective d’avenir de Dénis Christel Nguesso en faillite totale.

C’est de l’intérieur que l’alerte sonne. Abraham Okoko, l’homme qui a troqué sa soutane de prêtre jésuite contre la poste de directeur exécutif de cette fondation en intégrant par ailleurs la Grande Loge(maçonnique ) du Congo – marié et père de 3 enfants au Maroc-, s’ est confié à ses proches en des termes qui donnent la température réelle de la fondation, à travers laquelle s’ opère le blanchiment de l’argent que Kiki vole au peuple congolais.

« Mon patron (Denis Christel Sassou Nguesso )n’en fait qu’a sa tête! Je lui ai prodigué le conseil ne pas chercher à divorcer avec sa femme pour épouser sa deuxième femme zairoise, s’ il veut succéder à son père. Il m’a dit que son père le lui deconseille aussi mais il fait le sourd. Ses parents et amis m’emmerdent! Je sais que ces derniers demandent à Kiki de se débarrasser de moi. Ils me font rire! Savent-ils que je suis la bibliothèque vivante de cette Fondation? Je connais mieux que quiconque tout du mode de fonctionnement de la Fondation Perspectives d’Avenir … Je ne suis pas Blaise Elenga (un ancien homme de main de Kiki) pour qu’on se debarasse de moi comme ça! J’ai des bombes à faire exploser, moi. »

Et de poursuivre, « voici déjà des mois (on parle de 4 mois) que les salaires des agents de la Fondation Perspectives d’Avenir ne leur sont pas payés. Nous devons aux fournisseurs et n’arrivons pas à payer des bourses aux étudiants que nous avons envoyés en Afrique du nord… Chaque fois le Président me dit qu’il préfère privilégier le paiement des salaires des fonctionnaires congolais parceque mon équipe et moi ne produisons rien… Ce n’est pas moi qui lui ai quand même demandé de dilapider son argent en investissant des centaines de milliards de FCFA dans des fausses affaires de Wilfried Etoka, Dimi Innocent ou de son cousin ou oncle Moussengwo (ndlr:ressortissant de la RDC )… « , a fuminé de colère le directeur exécutif de la Fondation Perspectives d’Avenir visiblement au bord des nerfs.

<<Sakola papa Abraham!>>

Ce que le directeur exécutif de la Fondation Perspectives d’Avenir ne dit pas c’est qu’il peut se féliciter d’avoir placé ses parents à des postes clé du système financier de la Fondation Perspectives d’Avenir pour s’ en mettre pleines les poches: le directeur financier Ondongo (son cousin), le ki cabinet d’audit (son parent également), l’avocat de la Fondation, Philippe Esseau Okoko(son frère cadet qui est aussi l’avocat de JMMM)…

Une bouée de sauvetage avant que le bateau Kiki ne coule? Aie! La fin du systeme ne tient plus qu’à un fil de rasoir.

Allons-y plus vite ensemble!

Jeff KITOKO