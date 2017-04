Fatima BEYINA MOUSSA ou le vol des rapaces sauvages.

Fatima BEYINA MOUSSA est sur le point d’entrer dans l’histoire dans deux chapitres. D’abord comme la directrice générale la plus vorace du Congo depuis l’indépendance. Plus d’un demi milliard d’euros volatilisés en 5 ans c’est un record ! Ensuite, on se souviendra d’elle comme le symbole de l’impunité d’un clan qui ne s’interdit plus rien.

Le rapport sur sa gestion d’ECAir donne des hauts le cœur même aux esprits les plus laxistes.

« On vole, mais pas comme ça » m’a écrit un financier de l’Etat congolais, ‘’expert’’ en la matière.

Dans ce rapport qui croise les conclusions de l’audit et examine des documents comptables internes à la société aérienne nationale ECAir – que j’ai consulté -, on tombe des nues lorsqu’on y découvre par exemple que pour 22 milliards de chiffre d’affaire total madame Beyina-Moussa payait jusqu’à 38 milliards à deux prestataires en 2014 soit 168%. L’année suivante c’était 45 milliards de payés aux mêmes avec un CA toujours inférieur. Ce n’est plus de l’incompétence, c’est de la folie.

En outre, ces prestataires étrangers ont mis à la disposition de la compagnie des cadres payés mensuellement 26 millions de FCFA de salaire et dont une des prestations, la publicité, engrangeait 12 milliards à elle seule. Ce n’est plus de a folie c’est la haine du Congo !

Madame Moussa qui n’a pas froid aux yeux, a payé les vidanges des voitures de ses cadres pour des montants allant de 100, 200, jusqu’à 500 millions de FCFA par voiture et par an (10 fois le prix de la voiture) alors que ces frais ne peuvent dépasser 1 million. Un montant de 513 millions est même payé pour la vidange annuelle d’une voiture en septembre 2016 alors que la compagnie qui croulait déjà sous des dettes insolvables allait mettre la clé sous la porte le mois suivant et qu’elle ne payait déjà plus les salaires des agents locaux depuis plusieurs mois.

Ce n’est plus un scandale, c’est un crime à ciel ouvert qui dépasse les mots. Un massacre économique. Madame Beyina-Moussa est un ogre. Un danger public qu’il faut mettre derrière les barreaux. Elle n’a pas agit seule. Ses complicités s’avèrent notamment dans le cas des factures de carburant de la compagnie aérienne qui s’élèvent à plus de 50 milliards, jamais payés par ECAir à son fournisseur la SNPC, autre entreprise publique, mais dont la dette a été miraculeusement effacée. Comment 50 milliards de Francs CFA, plus que la masse salariale de la fonction publique, peuvent disparaitre sans bruit ? Et ces banques, sur quels documents de solvabilité ont-elles prêté de l’argent à cette caisse sans fonds? C’est le plus écœurant : il n’y a pas la moindre information judiciaire qui soit ouverte à ce sujet au Congo. La DG n’est pas démise de ses fonctions et elle nargue le peuple congolais, persuadée de son immunité familiale, parce qu’elle fait partie du clan qui tua Marien Ngouabi et Massamba Débat et s’octroya ainsi le droit de prédation sur le Congo. L’arrêter elle, signifierait que les enfants et neveux SASSOU NGUESSO soient aussi des justiciables et ça, celui qui a fait arrêter le général Mokoko et Okombi Salissa pour délit de démocratie, n’est pas prêt à le permettre.

Tant qu’à faire : le monde étant devenu un village et madame Moussa résidant en France, c’est à nous d’agir. J’en appelle à la communauté des juristes congolais de France d’entamer des poursuites devant les tribunaux français et suisses pour blanchiment et détournement de fonds publics à l’encontre de cette dame afin qu’elle réponde de ses crimes dans l’hexagone où elle dépense ses deniers injustifiables. Je demande à la communauté congolaise de France de se mobiliser sans réserve pour traquer les avoirs de cette femme, pour signaler aux partenaires qu’elle est entrain d’essayer de démarcher à quel monstre ils ont à faire. Ce n’est pas le Congo que vous allez appauvrir mais eux que vous allez cesser d’engraisser. Et enfin, je redemande au FMI de ne rien accorder à ce pays sans audit indépendant, suivi de l’arrestation des coupables et de la rétrocession des sommes détournées. Cela est non négociable.

Luttons, chers compatriotes! Luttons avec hardiesse. Ne nous indignons pas dans nos fauteuils. Chacun où il est peut changer les choses. D’aucuns ne peuvent que nous transmettre des documents comptables, des images violant les droits de l’homme, ou des informations diverses. Faites. D’autres ne peuvent que se rendre aux manifestations, résister de toutes les manières ou soutenir de quelques sous les actions, notamment celles de nos frères de la société civile comme le mouvement RAS-LE-BOL qui se bat avec un courage héroïque sur le terrain pour défendre le peuple congolais. Ensemble, on les aura.

Seule la lutte libère

Hervé MAHICKA

Diplômé de science politique et de l’ENA de France. Il fut directeur de campagne du général Jean Marie Michel MOKOKO.

