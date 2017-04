La fuite en avant de Denis Sassou Nguesso

Il y’a un an, le 4 avril 2016, le régime de SASSOU NGUESSO trouvait le prétexte d’une attaque de Brazzaville (dont les noms des victimes sont toujours inconnus…) pour précipiter sa prestation de serment. L’histoire se souviendra que dix jours plus tôt, il avait volé la victoire, nuitamment comme tout bon cambrioleur, alors que le peuple dormait, bâillonné par la coupure totale des communications et tenu en respect par un déploiement militaire impressionnant à tous les carrefours.

De ce viol éhonté et absurde de souveraineté naitra une configuration qui résume désormais ce régime : le forcing de légitimité avec des chars de combats dans le Pool.

Plus tard, il complètera le dispositif par l’emprisonnement de ceux qui avaient une légitimité. Mais là aussi, qui peut croire en cette justice lorsqu’au même moment le monde entier voit comment sa famille vole et cache l’argent du peuple dans des paradis fiscaux sans que la moindre enquête ne soit ouverte ?

Un an après, nous en sommes au point zéro. Aucun chef d’Etat démocrate ne le considère, malgré des positions diplomatiques qu’il s’achète à coup de milliards et des invitations qu’il force avec l’énergie du désespoir, comme cet humiliant camouflet qu’il a subi aux Etats Unis. Quand même une porte lui sera ouverte, il n’appartiendra jamais à un autre pays, ni à une institution ou personnalité étrangère de décréter que son pouvoir volé est désormais régularisé et que le peuple ne compte plus. Nous avons dit « non », et le temps n’y changera rien. C’est NON.

Mais tel un envoûté dont le sort est scellé il s’enfonce dans l’abime. A-t-il encore le choix ? Son procès après le pouvoir et même après sa mort devient inéluctable, ce malgré la Constitution qu’il s’est fabriqué dans le but de se mettre au dessus des lois, à vie, et dont il sait que nous ne tiendrons jamais aucun compte. Alors il a peur. Plus il a peur, plus il fait peur en tentant de traumatiser le peuple, et plus sa légitimité s’éloigne à jamais. Qui en effet voudrait obéir à un chef qui ne fait preuve d’aucune sagesse, ne respecte pas la volonté populaire, ni la morale, ni la palabre ni la vie humaine ?

Puisque la vérité ne lui obéit pas, il l’a interdite. Depuis ce 4 avril 2016, c’est le black out total sur la liberté d’expression au Congo. Les opposants s’expriment le fusil sur la tempe et se contraignent à ne pas dire que la seule cause de la guerre du Pool c’est l’illégitimité de SASSOU NGUESSO. Rien d’autre. Les rares qui sont autorisés à sortir de ce goulag congolais continuent à garder le silence, terrorisés par les représailles qu’ils risquent à leur retour.

Alors nous parlerons pour le peuple. Nous agirons aussi pour lui et contre l’illégitime Denis SASSOU NGUESSO. Parce que nous sommes nombreux pour qui il est impossible de capituler devant la victoire de la force sur la justice, du mal sur le bien.

Je profite de l’occasion pour apporter mon soutien patriotique appuyé au Pasteur NTUMI, dans sa courageuse résistance contre le totalitarisme de Denis SASSOU NGUESSO. Thalès disait, « rien n’est plus rare qu’un tyran qui vieillit ». Ne lâche rien frérot!

Hervé MAHICKA est diplômé de science politique et de l’ENA de France. Il fut directeur de campagne du général Jean Marie Michel MOKOKO.

Nous suivre sur twitter: @Brazzanews



Nous suivre sur Instagram