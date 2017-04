Doc Fulbert Akouango, un professeur à la solde de la DGST

Fulbert Akouango, professeur d’université, s’est inscrit volontairement comme indicateur de la DGST depuis 2010 dans l’espoir d’être nommé Recteur de l’Université Marien NGOUABI.

Directeur de l’Ecole Nationale Supérieure de l’Agriculture et des Forêts, ENSAF ex IDR, ce monsieur a mis en place un véritable réseau d’espionnage digne du KGB dans l’enseignement supérieur à travers certains étudiants et professeurs. Il perçoit des fonds de fonctionnement remis par le Général Philippe Obara à qui il rend directement compte une fois tous les 5 ou 6 mois.

Akouango a fait l’acquisition de plusieurs smartphones de marque Techno de couleur noire. Smartphones destinés à des étudiants indicateurs qu’il rémunère à raison de 25.000 F CFA par mois. Ce réseau est constitué de 10 étudiants et 2 enseignements par établissement. Le rectorat et tous les syndicats de l’université sont aussi espionnés. Akouango a fait échouer toutes les grèves à l’ENSAF.

Ce sinistre personnage est connu pour faire enregistrer tous ses collègues pendant les cours et TP. Ces enregistrements et autres informations sont par la suite transmis via whatsapp à la DGST auprès du colonel Atipo, directeur des renseignements intérieurs, celui-là même qui traque les opposants. Tous les professeurs de toutes les facultés y passent, en particuliers les laris et les kongos.

C’est Atipo qui, dans les fiches transmises à Sassou, explique que l’ex IDR est le fief de l’opposition au sein de l’université et que trop de Bakongo sont enseignants chercheurs. Il faut casser cet état de chose par le recrutement de mbochis, pour rétablir d’après eux un certain équilibre.

Akouango a espionné tous les recteurs et vice recteurs, particulièrement les Professeurs Charles Gombet Mbalawa, Hervé Diata, Christophe Ngokaka, Jean Massengo et Mvoulatsieri. Aujourd’hui il porte une attention particulière aux professeurs Charles Zacharies Bowao, Cyrille Wamba, Rosalie Matondo, Henri Mboukoulou, Jean Ngouabi, Ngoma Tchimbakala, et Ngoya Nkessie. Entre autres informations il transmet adresses des domiciles, email et téléphones de ses collègues à la DGST. Akouango a dans son collimateur le professeur Alphonse Awombou, le secrétaire général de l’université, qu’il présente comme un soutien du Général Mokoko.

Après avoir attendu sans suite le poste de recteur, malgré la campagne indigne qu’il a battue contre des prétendants au poste beaucpu plus méritants, on lui a fait comprendre que ce poste était dévolu aux professeurs de l’INSSA dont le plus en vue est le Dr Ibara. Ne voulant lâcher prise, il répète à qui veut l’entendre et surtout aux étudiants qu’il sera ministre de l’agriculture au prochain remaniement du gouvernement, en remplacement du ministre d’Etat Henri Ndjombo. Espérant sûrement que Sassou soit assez bête (ce qui ne serait une surprise pour personne) pour nommer deux professeurs de l’ENSAF dans le même gouvernement.

En privé, Akouango est un fervent critique de l’action de Sassou. A l’ex IDR, étudiants, personnel administratif et professeurs le décrivent comme un voleur et fraudeur confirmé. Sous un faux prénom, il est membre de la CONEL et a été une pièce maitresse dans la tricherie de toutes les élections depuis 2002. Depuis qu’il est passé directeur, tous les budgets investissement et de fonctionnement de l’établissement sont dilapidés. Il a fait main basse sur le véhicule BJ 4X4 double cabine du chef de projet OIBT, laissant le chef du projet le professeur Felix Koubouana à pieds. C’est la raison pour laquelle l’OIBT ne finance plus le bâtiment à étage pour les forestiers à l’ENSAF. Finira-t- il malgré tout ministre de l’agriculture avec toutes ces casseroles ? « Sans doute » s’amusent certains de ses collègues. « Au pays de la médiocrité tout est possible. Il n’y a qu’à voir qui est au gouvernement ». « Comme le pays appartient aux mbochis et qu’Akouango est mbochi tout est possible. »

« Quel est son apport scientifique dans la réflexion sur le développement de l’agriculture au Congo ? Zéro. Et dans la production bovine dont il serait le spécialiste ? Zéro. Et la volaille ? Zéro. Il n’a jamais élevé un seul porc ni un poulet, même pas le poulet batéké ! Il est passé au CAMES en traduisant et adaptant des articles russes en français. Il les a fait publier dans les pays arabes qui n’ont rien avoir avec l’agriculture tropicale ! » s’indigne un professeur en présence d’étudiants s’esclaffant de rire.

On note à l’actif d’Akouango à l’ENSAF (ex IDR) que cette structure est restée dans un poulailler. C’est la dernière faculté et école d’Afrique, voire du monde. Il a fait brader l’ancien site de l’IDR à Ngangalingolo par tribalisme primitif. Il vient de faire recruter son cousin à l’ENSAF, le professeur Cyriaque Ewossoka. Ce dernier s’est avéré incompétent. Il est incapable d’enseigner les cours de techniques forestières. Les étudiants sont désemparés… La situation frise le scandale. Ewossoka fait photocopier les chapitres du mémento du forestier aux étudiants sans explications !

Akouango s’est rapproché de Claudia Ikia Sassou Nguesso pour devenir son député suppléant à Talangaï 2. Il est encarté au PCT mais se garde bien d’afficher son appartenance politique à ce parti. Les étudiants ayant assez de cet individu n’ont désormais qu’un souhait. Qu’il soit prochainement nommé recteur de l’Université inachevée Dénis Sassou Nguesso à Kintélé. Ils menacent même, si Akouango persiste à les espionner, à dévoiler auprès des médias la vérité sur sa santé sexuelle, ses trois femmes et ses deux enfants dont le père serait… La suite au prochain numéro.

Infiltrado