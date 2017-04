Détournement d’argent à la Cogelo : YALA AHMED , ancien directeur d’exploitation de la Cogelo se cache en France

Ayant senti le danger de se faire arreter, suite au vol qu’il a perpétré à la cogelo, avec la complicité de l’ex DG Tchissambou, Yala Ahmed avait pris le soin de se faire delivrer un visa en bonne et due forme auprès des services consulaires de l’ambassade de France à Brazzaville. Le motif évoqué par l’homme qui s’ est improvisé président des sapeurs du Congo, grâce au soutien de son parent du côté maternel (Leonidas Mottom), était « soins médicaux « .

Pour la petite histoire, Ahmed Yala est un récidiviste en matière de vol à la Cogelo. À la fin de la guerre civile de 1997, cet ancien vendeur à la criée des pronostics de pmu s’est auto proclamé directeur général de la Cogelo à POINTE-NOIRE à la surprise générale de Narcisse Kimbouala, alors DG de la cogelo nommé par le pouvoir de Lissouba. Pour parvenir à ses fins, il enrôle feu Marcel Ntsourou, gouverneur civil et militaire pendant la période post conflit. Fort de cet appui, Yala Isidore qui s’est islamisé pour se faire appeler Ahmed de son vrai nom Isidore Cyriaque YALA fait mains basses sur tous les avoirs de la cogelo logés dans des banques à POINTE-NOIRE. On parle de plus de 300 millions de FCFA. Et en profite egalement pour recruter amis et parents.

Pendant son séjour à POINTE-NOIRE, Yala s’offre un peu plus de 50 bus Toyota Hiace qu’il fait monter à Brazzaville, où il manque cruellement les moyens de transport en commun apres la guerre. L’ex vendeur à la criée de pronostics fait fortune. Le nouveau dg de la cogelo, Philippe Andely intente un procès contre lui pour qu’il puisse rendre gorge. Hélas, la pourriture qu’est la justice congolaise se fait mouiller la barbe par Yala. Affaire classée sans suite. L’homme a aussi plusieurs tours dans sa poche. Ahmed Yala adore bien les pratiques fetichistes de domination. Il fréquente alors tous les marabouts de Poto-Poto, et s’ applatit même devant feu Yacouba à Bacongo pour que le dossier disparaisse à tout jamais à la justice de Sassou.

Il se fait tout petit avant de rebondir à la faveur de la nomination de son parent de Pointe-Noire. Là aussi, Yala réussit à mettre Tchissambou dans sa sauce et fétiches et manipulations. Ses collègues l’appellent alors « l’homme fort » ou « sous DG ». Le nouveau DG de la cogelo le bombarde directeur d’exploitation. Un poste stratégique puisque c’est lui qui calcule les paris à gagner. Yala met donc son réseau en branle. Il y a plusieurs trafics de faux tickets gagnants que le directeur d’exploitation confie à ses lieutenants pour se faire payer à la caisse. Une fois des millions touchés deux ou 4 fois par semaines, le butin est alors partagé entre le DG, Yala et son lieutenant. L’argent coule à flots. « L’homme fort » s’ improvise « président des sapeurs « . Ses liens de parenté avec Leonidas Mottom lui permettent de rencontrer Clément Mouamba, le premier ministre de Denis Takou Nguesso. Et voilà donc Yala Ahmed flambé avec ses costumes et ses chaussures en peau de crocodile. Au Congo de Takou Nguesso, seuls les truands réussissent. BRAVO YALA, TU ES FORT. RESTE POUR TOI EN FRANCE.

Jeff KITOKO

