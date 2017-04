Affaire Ghys Fortuné Dombe Bemba ou la duplicité de Joachim Mbanza et Jean-François Ndengué

Joachim Mbanza, directeur de publication de la Semaine Africaine, est cité dans plusieurs coups. En sa qualité de président de l’Association des Editeurs de presse au Congo, son silence sur l’arrestation de l’éditeur de Talassa Ghys Fortuné Dombe Bemba pousse à mille et une réflexions. Faut-il peut-être attendre la tenue des assises de la presse dans quelques jours, pour que la situation du patron de Talassa soit abordée.

Conseiller occulte du directeur général de la police, Joachim Mbanza serait associé à l’arrestation de nombreux journalistes parmi lesquelles Prince Richard Nsana, patron du groupe de presse Le Rayon et le Flambeau, Ghys Fortuné Dombe Bemba de Talassa ainsi que la fermeture de plusieurs journaux comme La Griffe, Le Nouveau Regard, Le trottoir, Sel Piment et même Le Choc, à une époque donnée.

S’agissant du cas le plus récent, celui de Ghys Fortuné Dombé Bemba, Joachim Mbanza était au parfum du plan machiavélique que préconisait Ndengué et ses acolytes. Depuis ce forfait, Joachim Mbanza, en sa qualité du Président de l’Association des Editeurs des Journaux au Congo, n’ose même pas convoquer une réunion avec les responsables de la presse congolaise pour statuer sur la question. Un silence hypocrite ? Pire encore, il n’a publié aucun papier dans les colonnes de la Semaine Africaine pour soit informer l’opinion de l’évolution de l’affaire soit pour dénoncer la violation de la loi sur la liberté de la presse au Congo qui interdit l’emprisonnement d’un journaliste pour délit de presse.

Si le journal Talassa existe depuis 2002, Joachim Mbanza n’a-t-il pas encore bénéficié des services de Ghys Fortuné ? Je ne pense pas. Je connais l’homme, sa générosité et compassion n’ont pas d’égal.

Plus de 90% des journalistes congolais, toutes tendances confondues, conviendront avec moi que Ghys Fortuné Dombe Bemba a la main sur le cœur et est très engagé à défendre les causes justes et des situations inextricables. Jean Obambi, Jean-Claude Kakou, Jean Pierre Goma et autres journalistes des chaînes publiques ; Emile Ouosso, Jean-Dominique Okemba ; avocats, magistrats, agents de la Force publique, hommes de Dieu, politiciens et autres, ne diront pas le contraire.

Dispensant jadis des cours de journalisme à l’Université Marien N’Gouabi, l’honnêteté intellectuel voudrait que Joachim Mbanza dise à ses amis que le message du pasteur Ntumi épinglé pour mater le DG de Talassa ne constitue ni une faute déontologique moins encore une complicité d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat. D’ailleurs, celui-ci était déjà publié plusieurs jours auparavant dans les réseaux sociaux et certains journaux de la place.

D’après le Procureur Oko Ngakala, Ghys Fortuné devrait être jugé depuis le mois de février sitôt l’instruction terminée. Mais jusqu’à ce jour, silence radio. Ce qui veut dire qu’il y a la main noire dans cette affaire.

Ghys Fortuné Dombe Bemba devrait sortir de la prison. Voilà pourquoi je le conseille d’être toujours compatissant, généreux, de cultiver le pardon mais de savoir désormais avec qui marcher et qui faire confiance. Qu’il oublie les trois mois passés dans une cellule 24/24 heures, qu’il reprenne ses affaires, en dehors du journalisme.

Au moment où il n’a commis aucune infraction, le ministre de la justice Pierre Mabiala ne permettront pas qu’il continue à croupir en prison. Il n’est pas trop tard, les éditeurs pourraient toujours se réunir d’un jour à l’autre et surtout qu’il est annoncé la tenue des assises de la presse.

J.C Itoua

